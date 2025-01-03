Черно-белое фото кровавой волчьей суперлуны во время ее затмения Фото: PA Media

Полное лунное затмение

Зато лунное затмение, которое произойдет 7 сентября, будет полным почти на всей территории России, причем еще и весьма продолжительным.

При взгляде из Москвы, например, лунный диск проведет в тени нашей планеты в общей сложности почти пять часов. Почти полтора часа кряду наш спутник не будет виден совсем: затмение будет полным.

Чтобы лунное затмение было видно, небо, конечно, должно быть безоблачным. Для наблюдения выберите место повыше, где небо не будут заслонять деревья или высотные здания, а искусственное освещение вокруг сведите к минимуму.

Большая оранжевая Луна, восходящая за силуэтом башни Святого Михаила в Гластонбери Фото: PA Media

Три суперлуния

В 2024 году было четыре суперлуния. В 2025 году их будет три: Охотничья Луна (7 октября), Бобровая (5 ноября) и Холодная (4 декабря).

Странные названия происходят из культуры коренных жителей Нового света, чтобы отразить происходящее в природе и использовать лунные фазы для определения времени.

Суперлуние случается, когда в полнолуние наш спутник находится в самой близкой точке орбиты к Земле, за счет чего выглядит на небосклоне примерно на 30% больше и 15% ярче, чем в обычное полнолуние.

Чтобы как следует рассмотреть это явление, тоже должно повезти с ясным небом. Можно смотреть невооруженным глазом, а еще лучше прихватить с собой телескоп или хотя бы бинокль.

Если вы хотите сделать фотоснимок, не следует использовать вспышку. Лучше включить в телефоне ночной режим.

Северное сияние, снятое фотоаппаратом на длинной выдержке Фото: Getty

Северные сияния

В ушедшем году северное сияние появлялось на небосклоне не раз и не два. Выглядит это обычно как яркий, клубящийся световой фон, цвет которого варьирует от красного до фиолетового, от зеленого до синего.

Северные сияния возникают из-за столкновения заряженных солнечных частиц с газами в атмосфере Земли в районе магнитных полюсов. Самые яркие сияния возникают, когда Солнце выбрасывает большие облака частиц, называемые корональными выбросами массы.

Поскольку 11-летний цикл активности Солнца достигает своего пика, в ближайшие 12 месяцев сияния можно будет наблюдать гораздо чаще.

Оптимальные условия для наблюдения любых подобных явлений — ясное небо, так что будем надеяться, что 2025 год подарит нам больше не только безоблачных дней, но и ясных ночей.

В фотографиях: