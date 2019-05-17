В Пакистане ВИЧ-инфицированный врач подозревается в заражении 430 детей

Первым ребенком, о заражении которого стало известно, была 16-месячная девочка. Несколько месяцев назад отец привозил дочку ко врачам, в момент, когда у нее началась лихорадка. В числе врачей был Гангхаро. Первого марта диагноз о ВИЧ был подтвержден — на тот момент это был первый случай в округе.

17 мая власти объявили о заражении более 500 человек, 437 из которых — дети.

В полиции сообщили, что Гангхаро — ВИЧ-инфицированный. Сообщается, что он лечил детей с использованием шприца как минимум в 10 семьях.

"Он сказал, что ничего не делал намеренно. Но четверо детей умерли, и их родители обвинили доктора в их убийстве", — говорит представитель полиции.

Глава программы по борьбе со СПИДом в провинции Синд Сикандар Мемон сообщил, что были обследованы 16 тысяч человек из города Ларканы. 60% из тех, у кого выявили ВИЧ были детьми, не достигшими и пяти лет. Обследования продолжат.

Программу по борьбе со СПИДом начали в Синде в 1995 году, но власти не занимались профилактикой среди населения и не проводили инструктаж о мерах безопасности среди врачей. Согласно словам Мемона, многие медики работали без квалификации и назначали лечение народными средствами. Заболевания часто передавались через повторное использование шприцев, прокалывание носа и ушей с использованием антисанитарного оборудования, небезопасный секс.