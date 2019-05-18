Сб, 18.05.2019
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Мадонна отказалась выходить на сцену "Евровидения"

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Мадонна , Billboard Music Awards 2019

ФОТО: Reuters/SIPA/EPA/Scanpix

17 мая прошла первая из трех запланированных репетиций финала 64-го международного  вокального конкурса "Евровидение". Стоимость билетов была от 100 до 300 евро, но зал был заполнен. Об этом пишет Limon.ee.

Издание отмечает, что многие шли не ради самого конкурса, а именно из-за Мадонны.

Но поп-звезда решила, что не будет появляться на репетиции и отказалась выходить на сцену.

Об этом зрителям на английском и иврите сообщил диктор. 

Публика была расстроена, ведь не все могут позволить себе приобрести билет на финал 18 мая.

Само появление Мадонны на "Евровидении" – это великодушный подарок от канадского миллиардера Сильвана Адамса.

Он оплатил гонорар звезды в миллион долларов, а также взял на себя все расходы по ее пребыванию в Израиле.

Специально для Мадонны построен палаточный городок, где и проходят закрытые репетиции – без зрителей и публики.

У Европейского вещательного союза возникли вопросы к видеоряду у песни Like a Prayer. Многие предполагают что, он намекает на сексуальные скандалы в Ватикане.

В финале "Евровидения" Мадонна исполнит две композиции. Для грандиозного шоу, задействованы 30 тонн декораций и спецоборудования. Их доставлял отдельный транспортный самолет. Среди декораций – есть даже лифт.

Также в финале "Евровидения" должны появиться Верка Сердючка, Кончита Вурст, Дана International и другие звезды.

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