Мадонна отказалась выходить на сцену "Евровидения"

Издание отмечает, что многие шли не ради самого конкурса, а именно из-за Мадонны.

Но поп-звезда решила, что не будет появляться на репетиции и отказалась выходить на сцену.

Об этом зрителям на английском и иврите сообщил диктор.

Публика была расстроена, ведь не все могут позволить себе приобрести билет на финал 18 мая.

Само появление Мадонны на "Евровидении" – это великодушный подарок от канадского миллиардера Сильвана Адамса.

Он оплатил гонорар звезды в миллион долларов, а также взял на себя все расходы по ее пребыванию в Израиле.

Специально для Мадонны построен палаточный городок, где и проходят закрытые репетиции – без зрителей и публики.

У Европейского вещательного союза возникли вопросы к видеоряду у песни Like a Prayer. Многие предполагают что, он намекает на сексуальные скандалы в Ватикане.

В финале "Евровидения" Мадонна исполнит две композиции. Для грандиозного шоу, задействованы 30 тонн декораций и спецоборудования. Их доставлял отдельный транспортный самолет. Среди декораций – есть даже лифт.