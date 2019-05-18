Мадонна отказалась выходить на сцену "Евровидения"

17 мая прошла первая из трех запланированных репетиций финала 64-го международного вокального конкурса "Евровидение". Стоимость билетов была от 100 до 300 евро, но зал был заполнен. Об этом пишет Limon.ee.
Издание отмечает, что многие шли не ради самого конкурса, а именно из-за Мадонны.
Но поп-звезда решила, что не будет появляться на репетиции и отказалась выходить на сцену.
Об этом зрителям на английском и иврите сообщил диктор.
Публика была расстроена, ведь не все могут позволить себе приобрести билет на финал 18 мая.
Само появление Мадонны на "Евровидении" – это великодушный подарок от канадского миллиардера Сильвана Адамса.
Он оплатил гонорар звезды в миллион долларов, а также взял на себя все расходы по ее пребыванию в Израиле.
Специально для Мадонны построен палаточный городок, где и проходят закрытые репетиции – без зрителей и публики.
У Европейского вещательного союза возникли вопросы к видеоряду у песни Like a Prayer. Многие предполагают что, он намекает на сексуальные скандалы в Ватикане.
В финале "Евровидения" Мадонна исполнит две композиции. Для грандиозного шоу, задействованы 30 тонн декораций и спецоборудования. Их доставлял отдельный транспортный самолет. Среди декораций – есть даже лифт.
Также в финале "Евровидения" должны появиться Верка Сердючка, Кончита Вурст, Дана International и другие звезды.