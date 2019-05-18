Сб, 18.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

"Евровидение-2019": Прогнозы букмекеров на сегодняшний вечер

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Кейт-Миллер Хадке

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

18 мая в Тель-Авиве состоится финал 64-го международного конкурса "Евровидение". Сейчас известны имена всех 26 финалистов. Букмекеры пересмотрели свои прогнозы после второго полуфинала, но Нидерланды по-прежнему в лидерах. Об этом пишет Чемпионат.com.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения" 

Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade до сих пор остается фаворитом букмекеров.

Настоящий рывок сделала австралийская певица  Кейт-Миллер Хадке. Сейчас она на 2-м месте по прогнозам букмекеров. Поставить на то, что песня Zero Gravity победит, можно с коэффициентом 6.00 (шансы – 13%). Перед полуфиналом букмекеры оценивали шансы австралийки коэффициентом 19.00.

Кроме того, Хадке – оперная певица, но публику впечатлил и фантастический номер. Его просто невозможно не запомнить. 

Хадке и её бэк-вокалистки находились высоко в воздухе, балансируя на высоких шестах. Певица постоянно раскачивалась, но это не помешало ей продемонстрировать свой уникальный голос. В финале австралийка выступит предпоследней. 

Темнокожего шведа Джона Лундвика с песней Too Late for Love букмекеры ставят на третье место. 

Лундвик выступит в финале под номером "9".

Шансы России снизились, хотя Сергей Лазарев и прошел в финал. 

Стоит еще отметить француза Билала Ассани.

Наших соседей Эстонию и Беларусь букмекеры тоже поставили на очень низкие места. 

Также свои шансы повысила Швейцария, Азербайджан, Италия и Исландия.

Не стоит скидывать со счетов и норвежскую группу KeiiNO.

Напомним, в финале выступят 26 стран: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия и Испания. 

Победителя конкурса определят по сумме баллов голосования национальных жюри (в него обычно входят профессиональные музыканты) и голосования зрителей. 

Галерея: Выступление латвийской группы Carousel на "Евровидении"

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