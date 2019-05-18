"Евровидение-2019": Прогнозы букмекеров на сегодняшний вечер

18 мая в Тель-Авиве состоится финал 64-го международного конкурса "Евровидение". Сейчас известны имена всех 26 финалистов. Букмекеры пересмотрели свои прогнозы после второго полуфинала, но Нидерланды по-прежнему в лидерах. Об этом пишет Чемпионат.com.
Галерея: Первый полуфинал "Евровидения"
Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade до сих пор остается фаворитом букмекеров.
Настоящий рывок сделала австралийская певица Кейт-Миллер Хадке. Сейчас она на 2-м месте по прогнозам букмекеров. Поставить на то, что песня Zero Gravity победит, можно с коэффициентом 6.00 (шансы – 13%). Перед полуфиналом букмекеры оценивали шансы австралийки коэффициентом 19.00.
Кроме того, Хадке – оперная певица, но публику впечатлил и фантастический номер. Его просто невозможно не запомнить.
Хадке и её бэк-вокалистки находились высоко в воздухе, балансируя на высоких шестах. Певица постоянно раскачивалась, но это не помешало ей продемонстрировать свой уникальный голос. В финале австралийка выступит предпоследней.
Темнокожего шведа Джона Лундвика с песней Too Late for Love букмекеры ставят на третье место.
Лундвик выступит в финале под номером "9".
Шансы России снизились, хотя Сергей Лазарев и прошел в финал.
Стоит еще отметить француза Билала Ассани.
Наших соседей Эстонию и Беларусь букмекеры тоже поставили на очень низкие места.
Также свои шансы повысила Швейцария, Азербайджан, Италия и Исландия.
Не стоит скидывать со счетов и норвежскую группу KeiiNO.
Напомним, в финале выступят 26 стран: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия и Испания.
Победителя конкурса определят по сумме баллов голосования национальных жюри (в него обычно входят профессиональные музыканты) и голосования зрителей.
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