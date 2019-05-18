LTV7: у Брасовского моста найдена могила офицера Российской империи

Напомним, как ранее писал Русский TVNET, на минувшей неделе во время ремонта Брасовского моста под дорожным покрытием строители нашли останки пяти человек. Ремонтные работы были приостановлены.

Как отмечает Русское вещание LTV7, для изучения останков были приглашены специалисты из поискового отряда "Легенда". Экспертов попросили определить, чьи останки были найдены в ходе ремонта.

"Как видно по столбикам, люди похоронены в ряд. Одинаковые пуговицы нательного белья. Возможно, это госпитальное захоронение, потому что было вскрытие черепа произведено на одних останках", — рассказал журналистам один из представителей "Легенды" Виктор Лелис.

Эксперты указали, что захоронения скорее всего были сделаны в конце XIX или в начала XX века. Данные могилы могут быть не единственными захоронениями, которые находятся под дорожным покрытием.

Русское вещание LTV7 сообщает, что во время ремонта был извлечен надгробный камень с могилы офицера военного флота Российской империи Йозефа Поклевского Козела. Он родился в 1876 году и скончался в 1911 году.

Как отмечают журналисты "Сегодня вечером", Козел был поляком по происхождению. Он нес военно-морскую службу в России и Великобритании. Кроме того офицер участвовал в обороне Порт-Артура в период русско-японской войны. У Козела ухудшилось состояние здоровья, он решил уволиться и переехал в Ригу, где и умер в возрасте 35 лет.

Между тем, как сообщает Русское вещание LTV7, некоторые пользователи в Facebook по историческим снимкам сумели определить конкретное место, где был захоронен офицер. Отмечается, что в то время на месте захоронения не было ни моста, ни железной дороги - данная инфраструктура появилась через 40 лет после смерти Козела.

"Мы знаем, что захоронение попало под дорогу во второй половине пятидесятых годов, когда строили Брасовский мост", - рассказал журналистам руководитель Рижского отдела Управления национального культурного наследия Янис Асарис.

Однако, несмотря на обилие интересных фактов о найденных могилах, захоронение не представляет исторической ценности. Такой вывод сделали в Управлении национального культурного наследия.

Как сообщает Русское вещание LTV7, об в понедельник, 20 мая, будет проинформирован Департамент сообщения Рижской думы, который должен будет организовать эксгумацию и перезахоронение останков военных. Как только это будет сделано, ремонтные работы будут возобновлены.