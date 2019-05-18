Сб, 18.05.2019
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  • После полуфиналов положение Эстонии и России на "Евровидении" значительно ухудшилось

После полуфиналов положение Эстонии и России на "Евровидении" значительно ухудшилось

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Евровидение-2019

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Положение Эстонии на "Евровидении-2019" очень незавидное. Чуть лучше дела идут у России, но после двух полуфиналов и Сергей Лазарев сдает позиции, так считают букмекеры со всего мира. Об этом пишет Limon.ee.

Представитель эстонского издания в Израиле Эдгар Гегель сообщает, что наиболее точными ставки становятся именно сейчас, когда зрители увидели почти все номера конкурса.

Эстонии обещают 22 место.

"Представителю страны Виктору Кроне придется показать Европе еще более сильный "Шторм", чтобы вырваться из списка аутсайдеров финала", - пишет Эдгар.

Чуть лучше дела у Беларуси: певица Зена занимает в таблице 21 место. 

Сергей Лазарев уже опустился на 6 место.

Трансляцию финала конкурса "Евровидение" можно посмотреть на канале LTV1 в 22:00.

ФОТО: Скриншот с букмекерского сайта

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