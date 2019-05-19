Вс, 19.05.2019
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Определился победитель "Евровидения-2019"

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ФОТО: Reuters/ScanPix

18 мая в Тель-Авиве прошел финал 64-го международного конкурса "Евровидение". В заключительном этапе соревновались 26 стран, но зрителей и жюри покорил конкурсант из Нидерландов - Дункан Лоуренс.

Изначально, лидером голосования жюри была Швеция, на втором месте Северная Македония и Нидерланды на третьем.

 Но все кардинально изменило голосование зрителей. 

ФОТО: скриншот

Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов - он получил 492 балла, в свою очередь на второе место попала Италия с 465 баллами, на третьем месте оказалась Россия с результатом - 369. 

ФОТО: EPA/Scanpix

Букмекеры оказались правы, они предполагали, что победителем станет Дункан Лоуренс из Нидерландов со своей балладой Arcade. Среди фаворитов были также Австралия и Швеция.

Как сообщалось ранее, латвийская группа Carousel с композицией That Night не смогла пройти в финал. 

Напомним, в финале выступали 26 стран: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия и Испания. 

Победителя конкурса определялась по сумме баллов голосования национальных жюри (в него обычно входят профессиональные музыканты) и голосования зрителей. 

Галерея: Финал конкурса "Евровидение-2019"
 

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