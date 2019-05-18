Ольга Бузова на коленях! Сеть взорвал новый клип звезды
15 мая популярная российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова выпустила новое музыкальное видео на песню "Очень хорошо". В клипе Ольги снялся известный юморист и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.
"Мы привыкли к стандартной социальной модели: мужчины управляют миром. И что же может женщина? Только подчиниться правилам", - гласит описание к клипу.
Ольга и Тимур изображают семейную пару, которая живет в красивом домике. Жена-Бузова во всем слушается мужа, но мечтает, чтобы все однажды изменилось.
"Конечно, она ведь не блещет умом и способностями. А что если у нас появится "волшебная кнопка", которая перевернет мир с ног на голову? Попробуем вместе с Ольгой представить это", - поясняет текст под видео.
Клип очень красочный, а местами звезда предстает в невероятно соблазнительном образе.
"На главную мужскую роль, я пригласила моего #друганаграни @timurbatrutdinov. Нам о многом нужно было поговорить, и в клипе мы кое-что выяснили", - написала Ольга в Instagram.
За три дня видео собрало свыше 1,3 млн просмотров.
"Спасибо вам, что смотрите и я безумно рада, что этот клип вам так понравился", - поблагодарила своих поклонников Бузова.