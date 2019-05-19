Звезда недели: "Дикий ангел" - Наталия Орейро

Русский TVNET продолжает знакомить своих читателей с интересными фактами из жизни звезд в рамках рубрики "Звезда недели". На это недели героиней становится уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.
19 мая артистке исполнилось 42 года, но зрители до сих пор помнят ее юной и озорной девушкой из популярного в начале 2000-х сериала "Дикий ангел".
Ее горящие глаза и обаятельная улыбка могла покорить любого, кто хоть раз оказывался перед голубым экраном в тот момент, когда шел сериал. 270 серий поклонники следили за отношениями между ее героиней Милагрос и Иво, которого играл красавец Факундо Арана.
Такой актерский успех вовсе не был случайность,ведь Наталия начала изучать актерское мастерство с 8 лет.
Со слов самой Орейро она с самого раннего детства представляла себя артисткой. Наталия сама находила в газетах объявления о кастингах и показывала родителям.
В 16 лет она отправилась в Буэнос-Айрес, чтобы принять участие в кастингах и начать сниматься в сериалах. Это ей удалось и ее первой киноработой стала картина "Непокорное сердце".
Потом следовала небольшая роль в картине "Нежная Ана", и только после роли в "Богатые и знаменитые" к ней пришел успех и последовали хорошие контракты.
Одним из таких стало предложение от аргентинского телеканала TeLeFe.
Она получила главную роль в фильме "Аргентинец в Нью-Йорке". Это картина была тепло принята публикой.
Параллельно кинокарьере в 1998 году Наталия выпустила свой дебютный альбом - Natalia Oreiro.
Следом шли съемки в "Диком ангеле", который принес артистке мировую славу и любовь.
В начале 2000-х Наталия отправляется на свои первые большие гастроли. Исполнительница дала концерты в Аргентине, Уругвае, Чили, Колумбии, Венесуэле, США, Испании, Польше, Венгрии, Чехии, Греции, Болгарии, Турции, а также в России.
В 2002 году певица сыграла свадьбу с музыкантом Рикардо Мольо. Обручальным кольцам пара предпочла татуировки.
Наталия до сих пор с ним вместе. Рикардо ей много помогает и поддерживает. Сочиняет для нее музыку. Она полагает, что они модная и современная пара.
После Орейро продолжает активно сниматься и выпускать музыкальные альбомы.
Она невероятно сильно любит футбол. С детства болеет за футбольный клуб "Рампла Хуниорс" из Монтевидео.
В 2002 году перед чемпионатом мира она была выбрана "крёстной мамой" сборной Уругвая, но не отрицает, что питает чувства к сборной Аргентины.
Свое 25-летие звезда встретила в России на съемках сериале "В ритме танго".
Наталия Орейро одна из тех артисток, которые поддерживают легализацию однополых браков. В 2010 году она получила аргентинское гражданство, которое стало для нее третьим (вместе с уругвайским и испанским).
В 2011 году Наталия снимется в картине "Подпольное детство", которая потом будет номинирована на испанскую премию "Гойя", а также будет выдвинута от Аргентины на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на 85-й церемонии вручения, но в итоге не попадет в список номинантов.
В 2011 года Наталия Орейро становится Послом доброй воли в Аргентине и Уругвае.
26 января 2012 года у Наталии Орейро родился мальчик - Мерлин Атауальпа.
В 2018 году актриса приезжала в Москву, где в программе "Мурзилки LIVE" исполнила песню "United by Love", записанную для поклонников чемпионата мира по футболу в России. В композиции есть слова и фразы на трёх языках - английском, испанском и русском.
Впервые о желании получить русское гражданство Наталия высказала в 2018 году на программе "Нежный редактор". Поклонники ей даже подарили российский паспорт.
В марте 2019 года во время своей очередной поездки в Россию, актриса пришла на шоу "Вечерний Ургант". В беседе с ведущим передачи Иваном Ургантом актриса отметила, что была в России уже примерно 15 раз и является "самой русской из иностранцев".
"Мне только остается, чтобы Путин дал мне паспорт", - сказала она. На это ведущий передачи предложил ей обратиться к президенту с этой просьбой напрямую.
"Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я", - заявила артистка.
Наталия призналась, что никогда не мечтала стать домохозяйкой:"Я никогда не мечтала остаться дома, всегда хотела петь и играть".
У артистки в России есть огромные фан-клубы, которые создали чаты и Telegram-каналы, для того, чтобы переговариваться о том, когда звезда приедет в очередной раз и где ее встретить. Но звезда не высокомерная, она охотно выходит к публике.
"Я видела своих фанатов в первый раз, когда они были детьми, теперь они взрослые. Сейчас они уже приводят своих детей", - рассказала Орейро.
Наталия не знает, что послужило тому, что она смогла завоевать такую огромную любовь людей, ведь она очень открыта к людям и не "поймала звезду".
Примечательно, что 40 дней актриса путешествовала с гастролями по Транссибирской магистрали, она очень тепло вспоминает эту поездку. Единственно ужасное, что случилось - это то, что менеджер так и не заплатил ей за гастроли.
Оказывается, Орейро уже в самом начале не получила денег и догадывалась, что ей не заплатят. Но она так не хотела "подвести свою публику", что каждый раз выходила на сцену.
"Это плохо, что он мне не заплатил, но я очень люблю свою публику, чтобы отменять концерты. Он постоянно обещал заплатить, но не платил. Я до сих пор жду...", - смеясь сказала Наталия.
Наталия Орейро очень любит русскую культуру. Она читала много русских сказок, "Мастера и Маргариту" и "Анну Каренину". Звезда также не равнодушна к Чебурашке.
"У меня всегда была цель, которая заставляла меня радоваться!", - признается звезда.
Артистка невероятно пунктуальная, она никогда не опаздывает на съемки. Наталия пишет музыку, сценарии к сериалам, продолжает активно сниматься и невероятно любит то, что делает.
Орейро нет ни в одной социальной сети, но в 2018 году она зарегистрировалась в ВКонтакте.
(Материал подготовлен на основе интервью Наталии Орейро на "Авторадио", "Вечернем Урганте" и в программе "Нежный редактор".)
Уругвайцы, аргентинцы, русские, армяне.... и многие другие братья!!!Я мечтаю о мире без границ, где единственной национальностью является любовь, свобода и мир. За объединённый мир, за настоящее с бОльшими возможностями и светлым будущим для наших детей.... спасибо за вашу любовь и возможность всегда чувствовать себя как дома ❤ Uruguayos, argentinos, rusos, armenios... y tantos hermanos más!!! Sueño con un mundo sin fronteras , donde la única nacionalidad en común sea el amor, la libertad y la paz. Por un mundo unido, por un presente con más oportunidades y con un mejor futuro para nuestros hijos... gracias por tanto amor y por dejarme sentir en casa siempre ❤ #NATALIAOREIRO