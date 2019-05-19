Звезда недели: "Дикий ангел" - Наталия Орейро

В 2011 года Наталия Орейро становится Послом доброй воли в Аргентине и Уругвае.

Наталья Орейро ФОТО: Reuters/ScanPix

26 января 2012 года у Наталии Орейро родился мальчик - Мерлин Атауальпа.

В 2018 году актриса приезжала в Москву, где в программе "Мурзилки LIVE" исполнила песню "United by Love", записанную для поклонников чемпионата мира по футболу в России. В композиции есть слова и фразы на трёх языках - английском, испанском и русском.

Впервые о желании получить русское гражданство Наталия высказала в 2018 году на программе "Нежный редактор". Поклонники ей даже подарили российский паспорт.

В марте 2019 года во время своей очередной поездки в Россию, актриса пришла на шоу "Вечерний Ургант". В беседе с ведущим передачи Иваном Ургантом актриса отметила, что была в России уже примерно 15 раз и является "самой русской из иностранцев".

"Мне только остается, чтобы Путин дал мне паспорт", - сказала она. На это ведущий передачи предложил ей обратиться к президенту с этой просьбой напрямую.

"Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я", - заявила артистка.

Наталия призналась, что никогда не мечтала стать домохозяйкой:"Я никогда не мечтала остаться дома, всегда хотела петь и играть".

У артистки в России есть огромные фан-клубы, которые создали чаты и Telegram-каналы, для того, чтобы переговариваться о том, когда звезда приедет в очередной раз и где ее встретить. Но звезда не высокомерная, она охотно выходит к публике.

"Я видела своих фанатов в первый раз, когда они были детьми, теперь они взрослые. Сейчас они уже приводят своих детей", - рассказала Орейро.

Наталия не знает, что послужило тому, что она смогла завоевать такую огромную любовь людей, ведь она очень открыта к людям и не "поймала звезду".

Примечательно, что 40 дней актриса путешествовала с гастролями по Транссибирской магистрали, она очень тепло вспоминает эту поездку. Единственно ужасное, что случилось - это то, что менеджер так и не заплатил ей за гастроли.

Оказывается, Орейро уже в самом начале не получила денег и догадывалась, что ей не заплатят. Но она так не хотела "подвести свою публику", что каждый раз выходила на сцену.



"Это плохо, что он мне не заплатил, но я очень люблю свою публику, чтобы отменять концерты. Он постоянно обещал заплатить, но не платил. Я до сих пор жду...", - смеясь сказала Наталия.

Наталия Орейро очень любит русскую культуру. Она читала много русских сказок, "Мастера и Маргариту" и "Анну Каренину". Звезда также не равнодушна к Чебурашке.

"У меня всегда была цель, которая заставляла меня радоваться!", - признается звезда.