Вс, 19.05.2019
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Страшный пожар: на парковке супермаркета загорелось авто с ребенком

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Пожарный. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

На автостоянке супермаркета Rimi в Кекавском крае чуть не случилась трагедия - мама оставила ребенка одного в автомобиле, а сама ушла за покупками, машина загорелась. Об этом сообщает передача Bez Tabu.

Отмечается, что об этом происшествии сообщали очевидцы в соцсетях. Жители писали, что загоревшийся автомобиль потушить могли только пожарные. По словам одного из очевидцев, пострадавшему ребенку было пять-шесть лет. На место ЧП были вызваны и спасатели, и медики.

Однако выяснилось, что маленькому пассажиру было всего четыре года.

Представительница Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша рассказала журналистам, что бригады "скорой" примерно полчаса боролись за здоровье и жизнь ребенка, состояние которого было достаточно тяжелым.

Как отмечает Bez Tabu, если маленький ребенок надышался веществами, образовавшимися в процессе горения, например, угарным газом, у него могут возникнуть очень серьезные проблемы со здоровьем. В отдельных случаях также может наступить смерть пострадавшего.

И медики, и пожарные призывают взрослых не оставлять детей одних. Даже в случае, если ребенок уснул в автомобиле, рисковать не стоит.

Пострадавший в результате пожара ребенок на данный момент находится на лечении в больнице. Госполиция начала ресорическую проверку по факту случившегося.

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