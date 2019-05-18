Страшный пожар: на парковке супермаркета загорелось авто с ребенком

На автостоянке супермаркета Rimi в Кекавском крае чуть не случилась трагедия - мама оставила ребенка одного в автомобиле, а сама ушла за покупками, машина загорелась. Об этом сообщает передача Bez Tabu.
Отмечается, что об этом происшествии сообщали очевидцы в соцсетях. Жители писали, что загоревшийся автомобиль потушить могли только пожарные. По словам одного из очевидцев, пострадавшему ребенку было пять-шесть лет. На место ЧП были вызваны и спасатели, и медики.
Однако выяснилось, что маленькому пассажиру было всего четыре года.
Представительница Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша рассказала журналистам, что бригады "скорой" примерно полчаса боролись за здоровье и жизнь ребенка, состояние которого было достаточно тяжелым.
Как отмечает Bez Tabu, если маленький ребенок надышался веществами, образовавшимися в процессе горения, например, угарным газом, у него могут возникнуть очень серьезные проблемы со здоровьем. В отдельных случаях также может наступить смерть пострадавшего.
И медики, и пожарные призывают взрослых не оставлять детей одних. Даже в случае, если ребенок уснул в автомобиле, рисковать не стоит.
Пострадавший в результате пожара ребенок на данный момент находится на лечении в больнице. Госполиция начала ресорическую проверку по факту случившегося.