Мадонна произвела фурор своим выступлением на "Евровидении"

18 мая в Тель-Авиве прошел международный конкурс "Евровидение", где специальным гостем финала стала поп-икона Мадонна. Многие зрители купили дорогостоящие билеты на финал, именно из-за выступления звезды.
Ранее сообщалось, что певица решила, что не будет появляться на репетиции и отказалась выходить на сцену.
В своей приветственной речи Мадонна указала, что для ее самое главное - это сила музыки. Она побывала во многих странах мира именно из-за того, что исполняла там свои песни.
В финале "Евровидения"звезда исполнила две композиции.
Одна из них была знаменитая Like a Prayer, которая сопровождалась яркими красными декорациями.
Мадонна появилась на высокой лестнице в сопровождении хора в виде монахов. Сама он была в черный балахоне с серебряным крестом и короной на голове.
Выступление сопровождал видеоряд, который намекал на сексуальные скандалы в Ватикане.
Во время номера на песню Future Мадонна пела в сопровождении балета - на лицах каждого танцора были противогазы. На экране были намеки на разруху и техногенную катастрофу в будущем.
Всего в шоу было задействовано 30 тонн декораций и спецоборудования. Ранее в Израиль их доставил специальный транспортный самолет. Среди декораций – был лифт, который доставил певицу на сцену.
Также в финале "Евровидения" появились Нетта Барзилай, Верка Сердючка, Кончита Вурст, швед Монс Сельмерлёв, Элени Фурейра и Дана International и другие звезды.
Напомним, само появление Мадонны на "Евровидении" – это великодушный подарок от канадского миллиардера Сильвана Адамса. Он оплатил гонорар звезды в миллион долларов, а также взял на себя все расходы по ее пребыванию в Израиле. Специально для Мадонны построен палаточный городок, где и проходят закрытые репетиции – без зрителей и публики.