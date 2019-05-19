Солистка группы Spice Girls была экстренно госпитализирована

В СМИ появилась информация о том, что Мелани Браун, которая более известна как Мэл Би, доставлена в одну из больниц Лондона. Согласно словам представителя артистки, ее отправили в госпиталь после того, как она внезапно ослепла. Помощник девушки немедля отвез ее к специалистам. Об этом сообщает Starhit.ru
Сообщается, что после того, как звезда решилась на безоперационную подтяжку лица, ее левый глаз перестал видеть. А уже 17 мая стало известно о том, что у Мелани Браун отказал и правый глаз. Певица сразу же отправилась в одну из клиник города. Участница поп-группы Spice Girls прибыла туда с повязкой на глазах, она говорила: "Я ничего не вижу — я абсолютно слепая".
Согласно словам свидетелей, звезда была в ужасном состоянии. Она очень испугала других посетителей клиники. "Мел была в бешенстве и кричала, что не видит ничего. Она приехала в больницу на машине с шофером и помощником, который держал ее за руку", — рассказали журналистам очевидцы случившегося в одной из лондонских глазных больниц.
Однако у Браун получилось быстро восстановиться. Сразу же после того, как врачи оказали ей экстренную помощь, 43-летнюю женщину перевели в офтальмологическое отделение. И потом, как только зрение вернулось, она, несмотря на рекомендации врача, покинула больницу. Однако стоит отметить, что, согласно словам врачей, теперь женщине потребуются регулярно принимать лекарства и продолжать дальнейшее лечение. Они также настаивают на том, чтобы звезда чаще посещала клинику. Иначе она снова может потерять зрение.
Сейчас певица уже присоединилась к своей группе Spice Girls. Это одна из самых известных в мире британских женских поп-групп. Она была создана в Лондоне в 1994 году, в начале 2000-х участницы проекта — Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Мелани Браун, Джери Холлиуэлл — занялись сольными карьерами.
Но в этом году Spice Girls воссоединились и вскоре у них будет тур. В Spice World 2019 примет участие вся группа, кроме Виктории Бекхэм.