Пн, 20.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Стиль "Евровидения 2019": от утонченного шика до эпатажного безумия
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ФОТО: AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN

Вечером 18 мая в Тель-Авиве завершился 64-й международный песенный конкурс "Евровидение", победителем которого, по результатам голосования профессионального жюри и зрителей, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Позади яркие выступления конкурсантов, переживания болельщиков и официальное объявление результатов, и после того, как эмоции улеглись, самое время вспомнить наиболее впечатляющие и эпатажные сценические образы участников и гостей "Евровидения 2019".

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

ФОТО: AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

ФОТО: AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN

ФОТО: SCANPIX SWEDEN/Reuters/AP/AFP/EPA

ФОТО: AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN

ФОТО: AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN

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