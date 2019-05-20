Стиль "Евровидения 2019": от утонченного шика до эпатажного безумия
Вечером 18 мая в Тель-Авиве завершился 64-й международный песенный конкурс "Евровидение", победителем которого, по результатам голосования профессионального жюри и зрителей, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.
Позади яркие выступления конкурсантов, переживания болельщиков и официальное объявление результатов, и после того, как эмоции улеглись, самое время вспомнить наиболее впечатляющие и эпатажные сценические образы участников и гостей "Евровидения 2019".