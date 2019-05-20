Итоги конкурса "Евровидение-2019" могут отменить

На 64-м конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве победил Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade. Он набрал 492 балла и получил хрустальный микрофон.

Но после его победы начался настоящий скандал.

Оказывается, артист нарушил главное условие и представил на конкурс старую песню.

В YouTube появилась запись, на которой Лоуренс исполняет балладу Arcade, но видео 9 июня 2017 года.

Артист пока не прокомментировал случившееся.