Пн, 20.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Итоги конкурса "Евровидение-2019" могут отменить

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Дункан Лоуренс

ФОТО: Reuters/ScanPix

19 мая стало известно, что участник из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное условие музыкального конкурса "Евровидение" и его победа может быть аннулирована.Об этом пишет StarHit.ru.

На 64-м конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве победил Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade. Он набрал 492 балла и получил хрустальный микрофон.

Но после его победы начался настоящий скандал.

Оказывается, артист нарушил главное условие и представил на конкурс старую песню.

В YouTube появилась запись, на которой Лоуренс исполняет балладу Arcade, но видео 9 июня 2017 года.

Артист пока не прокомментировал случившееся.

Если победу певца отменят, то на первое место передвинется итальянский рэпер Махмуд, а Сергей Лазарев поднимется на вторую позицию.

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