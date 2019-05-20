Итоги конкурса "Евровидение-2019" могут отменить

19 мая стало известно, что участник из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное условие музыкального конкурса "Евровидение" и его победа может быть аннулирована.Об этом пишет StarHit.ru.
На 64-м конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве победил Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade. Он набрал 492 балла и получил хрустальный микрофон.
Но после его победы начался настоящий скандал.
Оказывается, артист нарушил главное условие и представил на конкурс старую песню.
В YouTube появилась запись, на которой Лоуренс исполняет балладу Arcade, но видео 9 июня 2017 года.
Артист пока не прокомментировал случившееся.
Если победу певца отменят, то на первое место передвинется итальянский рэпер Махмуд, а Сергей Лазарев поднимется на вторую позицию.