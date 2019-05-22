Стать драгоценным камнем, домом для рыб или едой для грибов... Что в мире делают с телами умерших?

Считается, что у человека в жизни есть только два действительно важных момента -первый, когда он попадает в этот мир, и второй, когда из него уходит. Хотя может показаться, что весь потенциал кроется лишь в первом из событий, возможностей в человеческих останках не меньше. Портал Apollo рассказывает о традициях и последних тенденциях захоронения в мире и в Латвии.

Большинство современных культур придают особое значение смерти - когда кто-то умирает, в честь него устраивают события памяти, а его тело помещают в специально отведенное для посещения место.

Правда, каждый день сотни тысяч людей на этой планете прощаются с миром, и не у всех есть шанс или желание остаться наедине с самим собой в земле, поэтому люди, руководимые традициями или креативом, склонны делать интересные вещи с телами умерших.

Увековечить в драгоценных камнях

В Южной Корее с 2000 года действует закон, который гласит, что могилу, в которой покойник пролежал не менее 60 лет, необходимо освободить.

Из-за большого населения этой азиатской страны не все могут обеспечить себе место на кладбище, а кому это удалось, не могут остаться там навечно. Поэтому здесь большим спросом пользуется метод кремации, однако не все хотят в память о близком человеке получить урну с прахом - в последние годы популярными стали фирмы, которые обрабатывают прах специальным образом и превращают его в декоративные "драгоценные камни" - маленькие бусинки самых разнообразных цветов.

Аналогичные услуги на международном уровне предлагает компания Life Gem, которая обрабатывает прах мертвого в настоящий бриллиант, а позже включает его в ювелирное изделие.

Болтовня с коллегами на том свете

Кремация популярна во многих странах Азии - в Японии именно таким образом провожают на тот свет большинство умерших.

Интересно, что в японской культуре смерть не означает автоматического отдаления от профессиональной деятельности - прах покойного часто делят между близкими родственниками и бывшими коллегами.

Фирма, где работал умерший хоронит урну с прахом на собственном кладбище, часто устанавливая ему маленький памятник.

Фото: в 2019 году открыт первый в Латвии колумбарий

Смерть - не препятствие для совместного проживания

Одно из самых интересных отношений к мертвым - в восточной Индонезии, в деревне Тана Тораджа.

Жители этих территорий считают, что душа умершего может покинуть землю только тогда, когда будет принесен в жертву буйвол особой породы.

Такая церемония стоит очень дорого, поэтому жители деревни хоронят мертвого, однако - не навсегда. Каждые три года во время специальных фестивалей они откапывают усопших, очищают, одевают и ремонтируют их гробы, следят за тем, чтобы тело хорошо хранилось. Для них готовят отдельную комнату в доме, с ними разговаривают и включают в ежедневную жизнь. Когда мертвец вдоволь "нагостился", его отправляют обратно в землю до следующего празднования.

Фото: фестиваль Манене в Индонезии

Стать домом для рыб

Особенно популярным в последние годы стал метод, который позволяет ушедшим стать частью окружающей среды. Фирма Eternal Rifs предлагает опустить прах на дно океана в специальной конструкции.

Конструкция естественным образом зарастает фауной океана и становится частью рифа.

Прах - дом для грибов

В поисках экологического способа захоронения человеческих тел выпускники Стэнфордского университета Джей Рим Ли и Майк Ма пришли к выводу, что останки могут служить в качестве компоста для грибов. Это растение нейтрализует токсичные вещества и предотвращает загрязнение формальдегида и тяжелых металлов, используемых при консервации трупов.