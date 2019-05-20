"Финал расстроит поклонников": Звезда "Игры престолов" высказалась о заключительной серии

Напомним, 20 мая на телеканале HBO вышла заключительная, 6-я серия нашумевшего сериала.

Сама Тернер довольна завершением сериала, но она сомневается, что зрители будут с ней согласны.

Актриса рассказала, что она выросла вместе со своим персонажем и уже не знает, как теперь будет без ощущения того, что она Санса Старк.

В СМИ также появилось сообщение, что около 10 миллионов жителей США не выйдут 20 мая на работу, 2,9 миллиона человек собираются опоздать на работу, а 3,4 миллиона будут работать дома.

Ранее сообщалось, что около миллиона поклонников киносаги подписали петицию и потребовали от телеканала HBO переснять восьмой сезон сериала.