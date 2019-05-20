Пн, 20.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC
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"Финал расстроит поклонников": Звезда "Игры престолов" высказалась о заключительной серии

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"Игра Престолов" Софи Тернер

ФОТО: Publicitātes foto

Британская актриса Софи Тернер (Sophie Turner), известная по роли Сансы Старк в киносаге "Игра престолов", заявила, что финал сериала расстроит всех поклонников. Об этом пишет The Mirror.

Напомним, 20 мая на телеканале HBO вышла заключительная, 6-я серия нашумевшего сериала. 

Сама Тернер довольна завершением сериала, но она сомневается, что зрители будут с ней согласны.

Актриса рассказала, что она выросла вместе со своим персонажем и уже не знает, как теперь будет без ощущения того, что она Санса Старк. 

В СМИ также появилось сообщение, что около 10 миллионов жителей США не выйдут 20 мая на работу, 2,9 миллиона человек собираются опоздать на работу, а 3,4 миллиона будут работать дома.

Ранее сообщалось, что около миллиона поклонников киносаги подписали петицию и потребовали от телеканала HBO переснять восьмой сезон сериала. 

Галерея: "Игра престолов"

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