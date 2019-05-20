Специально для TVNET:Тимати представил новых звезд хип-хопа

Исполнительницу Say Mo после второго выпуска шоу стали называть "российской Карди Би".

Это яркой девушке всего 21 год. Она родом из Казахстана.

До участия в шоу "Песни" Say Mo пела в ресторанах в кубинском коллективе, а также училась на переводчицу с корейского и английского языков.

На кастинге в шоу Say Mo спела кавер на песню Queen's Speech 6, и Тимати с Бастой оценили ее безупречное чувство английской речи и технику чтения рэпа.

Сейчас у Say Mo уже записаны несколько своих треков и совместная композиция с НаZима. Она также стала официальном артистом лейбла Black Star.

"Мы долго очень работали по куплетной части Say Mo. Мы доводили его до совершенства, мы искали. Она принесла кучу запчастей. Она что-то пишет, пишет на бумаге, потом эту бумагу в мусорку – "нет, не пойдет, это немножко не то". Звонит кому-то домой, В Казахстан, спрашивает, как сделать, ребята накидывают ей какие-то куплеты, куски... В общем, это такое было коллективное творчество", – говорит о работе с Say Mo Тимати.

Второй участницей сезона, которая не могла не остаться в памяти стала 32-летняя Анна Боронина из Волгограда.

Анна Боронина – участница команды лейбла Black Star.

Но она не новичок на сцене: она была солисткой группы 23:45, а после ухода из группы занялась поиском себя. К прослушиванию в проект "Песни" у нее уже были свои треки – их она решила показать миру.

В Apple Music после выступления Анны в шоу стали популярными песни "Гаджет", "Лифчик", "Женя на движении" и другие.

"Такой человек и такой проект либо взлетит на самую вершину, либо с треском провалится. Нет второго варианта.

Не может быть равнодушных по отношению к Борониной. Она не похожа ни на кого, ее не с кем сопоставить, и противопоставить ей тоже некого.

Аня – самостоятельная единица, поэтому, когда мы делали первый концерт, мы не нашли, с кем ее ставить в пару, и она выступила самостоятельно. Я давно не видел таких многогранных разносторонне развитых людей", – говорит о своей подопечной Тимати.

Тимати намекнул, что зрителям шоу "ПЕСНИ" стоит ждать немало сюрпризов в выступлениях Борониной: "Когда мы спросили, есть ли у Борониной какие-нибудь песни, она ответила: "Да, конечно", и открыла флешку, на которой было 45 треков. Просто 45 песен. И мы щелкали демо, и ни один из этих треков не был похож на другой, они просто все разные. Как будто 40 совершенно разных человек писали. Это круто. Это ценно".

Так и случилось, Анна удивила зрителей лиричной композицией "Кабриолеты".