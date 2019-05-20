Член правления RTAB Максим Толстой известил KNAB о нетрудоспособности

Ранее KNAB по уголовному делу RTAB задержал члена правления бюро Виту Ермоловичу и руководителя бюро Ингуну Приедите, но пока неизвестно, планировалось ли задержание Толстого.

Толстой с 12 по 14 мая находился в командировке, после которой не явился на работу.

Как сообщалось, 5 апреля KNAB начал в отношении должностных лиц RTAB уголовный процесс о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.

По предварительным подсчетам KNAB, в результате возможных преступных деяний должностных лиц RTAB причинен ущерб в размере не менее 300 тыс. евро.

13 мая KNAB провел неотложные уголовно-процессуальные действия, включая более 10 обысков по разным адресам не только в Латвии, но и параллельно в Германии, Швеции и Испании. Изъят большой объем информации, носители данных, акцизные товары без акцизной маркировки. Допрошено несколько десятков человек. По фотографиям на сайте KNAB видно, что изъяты также бутылки с алкогольными напитками.

По уголовному делу задержаны два человека, признанных подозреваемыми. Оба они освобождены из-под стражи и в отношении них применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - запрет занимать определенную должность, выезжать из страны и приближаться к определенным лицам.

Как сообщалось, это председатель правления RTAB, член правления партии "Честь служить Риге"!" Вита Ермоловича и руководитель бюро RTAB Инга Приедите.