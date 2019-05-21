Латвийские викинги выпустили новую песню на латгальском языке

Спустя год после предыдущего релиза под названием Call of Battle ("Зов битвы") фолк-металлисты Varang Nord заявили свою новейшую работу из грядущего альбома Pārķiuņa uomurs - трек под названием Stuojīs!.

В этот раз группа расскажет слушателям не только о традиционных для себя темах, таких как древние сражения и войны, но и о том, какие условия и верования стоят за людьми, которые в этих битвах участвуют.

Суровые условия севера, непоколебимая уверенность в своих богах и смелость, которая способна провести даже через самые сложные испытания - именно об этом будет идти повествование.

Наиболее примечательным отличием этого альбома является то, что все песни целиком и полностью записаны на латгальском языке.

Таким образом, новая работа представляет собой отражение истории и культуры не только северной Европы, но и родных земель представителей группы.

Точная дата выхода альбома ещё не назначена, однако известно, что он наверняка будет издан в 2019 году.

Стоит отметить, что 1 июня Varang Nord примет участие в Wacken Metal Battle Latvia, где сразится с другими латвийскими метал-коллективами за право представлять нашу страну на крупнейшем в мире фестивале тяжелой музыки, который ежегодно проходит в Германии - Wacken Open Air.

Varang Nord были основаны в 2014 году в Даугавпилсе гитаристом Волком (Максим Попов) и басистом Кхур (Артём Курицын). Вскоре после этого они дополнили состав и выпустили свой дебютный альбом - Fire of the North/Пламя севера. Спустя год вышел следующий альбом - Master of the Forest/Хозяин леса, который получил массу положительных отзывов в международной прессе.

Varang Nord выступали с концертами не только в Латвии, Эстонии, Литве, Беларуси и России, но и дали несколько концертов в Европе. За время своей карьеры группа отметилась на одной сцене с такими влиятельными представителями фолк-метала как Nine Treasures (Китай), Калевала (Россия) и Tyr (Фарерские острова).