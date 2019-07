Галерея: модель plus size Тесс Холлидей

Нервная анорексия

Например, героиня документального фильма Louis Theroux: Talking to Anorexia 63-летняя Джанет, которая больна анорексией с 19 лет, на ланч позволяет себе съесть лишь кусочек крекера. После, как говорит сама Джанет, она должна эти калории "отходить". Помимо этого британка следует строгому правилу - она позволяет себе съесть одну конфету один раз в месяц. И на предложение автора фильма, документалиста Луи Теру составить ему компанию и полакомиться конфетой, отвечает отрицательно.

ФОТО: скриншот из фильма Louis Theroux: Talking to Anorexia

Нервная булимия

Орторексия

Дранкорексия



Дранкорексию можно считать достаточно "свежим" расстройством пищевого поведения, по крайней мере, огласку в СМИ недуг получил сравнительно недавно. Как сообщает The Washington Post, термин "дранкорексия" впервые появился в материалах медицинских исследований в 2012 году.

Виноват ли интернет?

В англоязычном сегменте наиболее популярным форумом, получившим огласку во множестве западных СМИ, стал портал myproana.com . Сайт регулярно критикуют популярные YouTube блогеры, которые сами когда-то были заложниками РПП. Среди них и популярный австралийский блогер Миа Финдлей, которая на своем канале What Mia Did Next рассказывает про свой собственный опыт и то, чем чреваты различные расстройства питания.