Медленный суицид: что такое РПП, и почему это актуально в эпоху online?

Женщины и девушки во все времена беспокоились о том, как они выглядят. Конечно, существенную роль в этом играет социализация, которая в разные исторические эпохи осуществлялась разными методами. Менялся и посыл, который пытались донести обществу путем визуальной коммуникации.

Около 30 лет назад в моду вошел новый стандарт красоты - бледная кожа, длинные худые ноги, как у кузнечика, грудь нулевого размера, впалые щеки и выразительные скулы, большие "телячьи" глаза, выпирающие ребра, которые при большой необходимости можно было бы использовать как стиральную доску.

Модели со страниц глянцевых журналов и на подиумах стали все больше напоминать вешалки для одежды, а сигарета в зубах превратилась в неотъемлемый аксессуар.

Журналы а-ля Vogue, Cosmopolitan и Elle запестрили различными диетами, каждая из которых в результате обещала хрупкое, но болезненное тело, как у Кейт Мосс.



Галерея: британская модель Кейт Мосс

Настала эпоха героинового шика. Именно в этот период и возросло число людей, в основном девушек и женщин, страдающих от расстройств приема пищи (РПП).

Тогда же и начал стремительно развиваться Интернет - люди с РПП стали создавать онлайн-сообщества и форумы, появились такие термины, как pro-ana и pro-mia. Как раз в 90-х и в начале нулевых популяризировались медицинские термины "анорексия" и "булимия" - это болезни, которые по своей сути являются медленными методами суицида.

Эпоха глянцевых журналов и телевизионных шоу, траслирующих модные показы самых известных и знаковых дизайнеров, подошла к концу, и на смену ей пришло время, в котором ключевую роль играют соцсети - Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr и бесчисленное множество других платформ.

Метод подачи информации изменился, а озабоченность внешним видом у молодого поколения никуда не исчезла, а наоборот - даже усугубилась.

Несмотря на то, что такое социальное течение, как бодипозитив (body positive. - Прим.ред.) продолжает набирать популярность и к нему примыкает все больше последователей, анорексия и булимия никуда не исчезли - появились и стали более широко известны другие виды РПП, похожие на классические и уже привычные нам.



Галерея: модель plus size Тесс Холлидей

С РПП в своей жизни сталкивался практически каждый из нас - кто-то напрямую, а кто-то - косвенно. Несмотря на то, что первоначально может казаться, что стадающие от нарушений пищевого поведения буквально мучают себя ради внимания окружающих и достижения какого-то определенного стандарта красоты, на самом деле корень проблемы может крыться гораздо глубже.

Предлагаем вам ознакомиться с четырьмя видами связанных с восприятием пищи психических расстройств - анорексией, булимией, орторексией и дранкорексией.

Если первые два знакомы общественности достаточно давно, то орторексия и дранкорексия, напротив, стали резко набирать популярность лишь в последние несколько лет.

Итак, обо всем, что вы боялись спросить о РПП, вы сможете узнать прямо сейчас.

Нервная анорексия

Это расстройство приема пищи у всех на слуху уже многие годы, и каждый раз, когда речь заходит об РПП, люди часто подразумевают именно этот психический недуг.

Анорексия не раз подвергалась романтизации и гламуризации со стороны общества и медиа-индустрии, эту болезнь даже называли наиболее "эстетически приятной".

К слову, именно это говорят пациенты с РПП, когда речь идет о том, что про анорексию в отличие, например, от булимии снято множество документальных и художественных фильмов.

В самом РПП-сообществе отмечают - полный отказ от приема пищи не вызывает у общества отвращения, в то время как спровоцированную рвоту после переедания и замену пищи на алкоголь осуждают и не могут принять даже в качестве симптома.

Возможно, в том, что документальные фильмы про другие РПП не снимают по причине их отталкивающей и нелицеприятной сути, есть своя доля правды. Однако не стоит забывать и о том, что

нервная анорексия имеет самый высокий коэффициент смертности среди психических расстройств - больные ею умирают в 12 раз чаще, чем страдающие от любых других психических заболеваний.

Как отмечает Американская психиатрическая ассоциация (APA), лишь половина пациентов излечиваются от недуга полностью. Кроме того, нервная анорексия является третьим самым распространенным хроническим заболеванием среди подростков и взрослых. Чаще всего от нее страдают люди в возрасте от 15 до 24 лет.

В чем же выражется этот недуг? Что отличает его от других расстройств пищевого поведения?

На ранней стадии окружающие могут не замечать, что человек болен нервной анорексией. Часто сам анорексик не понимает или не верит в то, что он нездоров.

Страдающие от анорексии люди сильно ограничивают себя в еде, постоянно считая калории, чрезмерно занимаются спортом, носят свободную и мешковатую одежду, которая скрывает их худобу.

Иногда анорексики с помощью спортивных упражнений наказывают себя за прием пищи, поскольку они одержимы мыслью сжечь набранные калории. Нередко физическая нагрузка представляет собой хождение по лестнице вверх-вниз или даже безостановочное перемещение по дому или квартире.

Страдающие от этого РПП люди часто испытывает приступы необоснованной агрессии или грусти, из-за чего у большинства из них портятся отношения с родственниками и близкими.

Кроме того, для анорексиков характерно составление свода негласных правил, которым они "должны" следовать везде и всегда, и если что-то нарушает привычную для них рутину, это может вызвать стресс у пациента.

Например, героиня документального фильма Louis Theroux: Talking to Anorexia 63-летняя Джанет, которая больна анорексией с 19 лет, на ланч позволяет себе съесть лишь кусочек крекера. После, как говорит сама Джанет, она должна эти калории "отходить". Помимо этого британка следует строгому правилу - она позволяет себе съесть одну конфету один раз в месяц. И на предложение автора фильма, документалиста Луи Теру составить ему компанию и полакомиться конфетой, отвечает отрицательно.

ФОТО: скриншот из фильма Louis Theroux: Talking to Anorexia

Как и в случаях со многими другими психическими расстройствами, страдающему от РПП человеку сложно отказываться от привычных для него особенностей поведения.

Самое распространенное заблуждение об этой болезни - анорексики специально худеют, чтобы лучше выглядеть. На самом деле причина развития анорексии кроется гораздо глубже.

Часто анорексия начинает развиваться по причине того, что человек не может в достаточной мере контролировать ключевые аспекты своей жизни, такие как выбор будущего образования и карьеры, финансовое положение, отношения с другими членами семьи (например, давление со стороны родителей, родственников. - Прим. ред.).

Удивительно, но широко распространены случаи, когда у людей с анорексией внезапно появляется интерес к кулинарии и всему, связанному с едой.

Анорексики с большим удовольствием будут заниматься выпечкой и накрывать для своей семьи полные необычных яств столы. Сами же больные в семейной трапезе не примут участия - они предпочитают есть в одиночестве.

Среди физических симптомов болезни можно отметить излишнюю худобу, отсутствие месячных, усталость, бессонницу, выпадающие и ломкие волосы, сухость кожи, низкое давление, обезвоживание, сердечную аритмию, посиневшие от плохого кровообращения пальцы на руках и ногах, отмечает National Eating Disorders Association (NEDA).

Нервная булимия

Другим широко распространенным расстройством приема пищи является нервная булимия - некоторые данные даже свидетельствуют о том, что булимия встречается чаще, чем анорексия. Кроме того, нередки случаи, когда эти болезни диагностируются у пациента одновременно.

Булимия не менее опасна, чем анорексия, но проблема заключается в том, что чаще всего пациента, страдающего от данного РПП, сложно определить.

Дело в том, что не все булимики переживают значительную потерю веса либо она не всегда заметна. Если анорексика с многолетним стажем обычно можно без труда вычислить в толпе, то страдающего на протяжении долгих лет от булимии человека определить визуально сможет не каждый.

Что же это такое - нервная булимия?

Согласно информации NEDA, это психическое расстройство характеризуется постоянными эпизодами обжорства, за которыми следует принудительное освобождение желудка от съеденных калорий. Обычно булимики либо искусственно вызывают рвоту, либо принимают слабительные медикаменты в дозах гораздо больше рекомендуемой нормы.

За один прием пищи булимик может употребить более 2000 калорий (рекомендуемая врачами-диетологами дневная норма для женщин составляет от 2400 до 2600 калорий).

Например, это могут быть как минимум четыре бургера Big Mac из McDonald's.

Кроме того, для пациентов с нервной булимией характерны некоторые особенности поведения анорексиков - например, они также могут прибегать к чрезмерным занятиям спортом, а свод негласных правил есть у каждого "заложника" РПП, вне зависимости от вида болезни.

Как же отличить булимика от, например, анорексика?

Чаще всего люди, страдающие от нервной булимии, имеют следующие физические симптомы расстройства: постоянно "скачущий" вес, увеличенные гланды, отсутсвие месячных, аритмия, стоматит, выпадение зубов, проктологические проблемы, язва или панкреатит, несварение, хроническое обезвоживание.

В наиболее тяжелых случаях заболевания булимия может привести к разрыву желудка, что с практически стопроцентной вероятностью ведет к летальному исходу.

В 2004 году в Германии девушка, страдающая от булимии, умерла от разрыва желудка. Ей было всего 19 лет, она не смогла одержать победу в битве с анорексией и булимией, длившуейся более пяти лет. Ее рост составлял 155 см, а вес - 46 кг.

Родители девушки пожелали, чтобы материал об этом случае был обнародован, впоследствии он был опубликован в журнале Forensic Science International. Желудок несчастной не выдержал 5,6 литра съеденной еды.

В результате проведенного вскрытия эксперты выяснили, что желудок девушки растянулся от места, где соприкасаются ребра, до лобковой кости.

Орторексия

Третьим по счету, но не менее распространенным РПП является нервная орторексия. Часто она появляется в качестве побочного эффекта ремиссии или наоборот - орторексия плавно переходит в анорексию и булимию.

Что такое орторексия? Этим термином обозначается расстройство пищевого поведения, которое начинается с одержимости здоровым питанием и образом жизни.

Элементарный прием пищи превращается в скрупулёзное изучение того, насколько полезен для здоровья каждый компонент еды.

В эпоху стремительного развития соцсети Instagram и нарастающего влияния блоггеров на общественное мышление все больше людей страдают от этого заболевания.

Впервые термин "орторексия" был употреблен в 1997 году американским врачом Стивеном Брэтменом. Он сам долгое время практиковал здоровое питание, был вегетарианцем и пробовал есть лишь свежие овощи и фрукты и даже специально пережёвывал каждый кусочек по 50 раз.

Со временем Брэтмен осознал, что его озабоченность здоровым питанием приобрела маниакальную форму.

По данным статистики NEDA, излишняя обеспокоенность рационом часто сопровождается изнуряющими спортивными нагрузками на грани возможностей организма.

Как и в фитнес-буме, в тотальном увлечении правильным питанием есть немало плюсов. Например, нормализуется кровообращение и метаболизм, человек меньше устает от повседневных задач. Однако настораживает тот факт, что для больного упоминание о съеденном эклере зачастую звучит как признание в совершённом преступлении.

Основные симптомы орторексии, согласно данным NEDA, включают в себя одержимость составом пищи и ее полезными свойствами, исключение из рациона некоторых групп продуктов (например, углеводов или жиров), нездоровый интерес к здоровью других людей и т.д..

Стоит отметить, что часто орторексики подписаны на множество различных страниц, пропагандирующих "здоровый образ жизни".





Дранкорексия



Дранкорексию можно считать достаточно "свежим" расстройством пищевого поведения, по крайней мере, огласку в СМИ недуг получил сравнительно недавно. Как сообщает The Washington Post, термин "дранкорексия" впервые появился в материалах медицинских исследований в 2012 году.

Название психического расстройства происходит от английского слова drunk, что в переводе означает "пьяный". Заболеванию подвержены склонные к РПП люди, часто от дранкорексии страдают студенты высших учебных заведений, преимущественно девушки.



В случае дранкорексии пища либо заменяется алкоголем, либо спиртные напитки используются для вызывания рвоты. Например, дранкорексики могут пропустить прием пищи, чтобы позже пойти в бар со своими друзьями, ведь спиртные напитки достаточно каллорийны.

Например, согласно информации на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), в одном бокале красного вина содержится 125 каллорий, а в пинте пива - 216. При этом каллорийность стандартного куска пиццы составляет 285 каллорий. Страдающий дранкорексией человек сделает выбор в пользу нескольких бокалов алкоголя, а про ужин напрочь забудет.

Таким образом, дранкорексики не потребляют лишних калорий. Как и другие расстройства пищевого поведения, дранкорексия может нанести непоправимый вред здоровью - употребление алкоголя на голодный желудок может привести к серьезным проблемам с печенью, сердцем и желудком, а также заметно усугубить состояние нервной системы.





Виноват ли интернет?

Во многих современных бедах человечества люди винят стремительное развитие интернета за последние 20 лет. Например, терроризм или участившиеся случаи растления малолетних связывают с общей доступностью интернета, который наделяет пользователей безграничными возможностями распространения информации. Так же и в случае с РПП можно провести параллель между распространением описанных в статье заболеваний и развитием интернета и социальных платформ.

И в англоязычном, и в русскоязычном сегментах всмемирной сети существуют своеобразные "кружки интересов", в которых состоят именно люди, страдающие от таких психических расстройств как анорексия и булимия. Эти сообщества делятся как на полноценные форумы со своим доменом, так и на группы в социальных сетях, например, Facebook и VKontakte.

С появлением различных мессенджеров больные РПП также начали создавать групповые чаты для взаимной поддержки и обмена информации о диетах, способах вызывания рвоты, комбинациях упражнений и т.д.

В англоязычном сегменте наиболее популярным форумом, получившим огласку во множестве западных СМИ, стал портал myproana.com . Сайт регулярно критикуют популярные YouTube блогеры, которые сами когда-то были заложниками РПП. Среди них и популярный австралийский блогер Миа Финдлей, которая на своем канале What Mia Did Next рассказывает про свой собственный опыт и то, чем чреваты различные расстройства питания.

Для страдающих от расстройств пищевого поведения сайты и группы такого рода в соцсетях представляют собой определенную систему поддержки.

Они превращаются в своеобразную зону комфорта, ведь в них люди с РПП могут поделиться своими переживаниями и желаниями, не боясь осуждения.

Эти сайты также действуют и как источник вдохновения - часто форумы имеют раздел, посвященный thinspiration. Термин заключает в себе два английских слова - thin и inspiration - в переводе они означают "худой" и "вдохновение".

В разделе с этим названием обычно публикуются фотографии людей, часто находящихся на грани истощения. В них можно без труда найти снимки знаменитостей, личности которых в свое время активно обсуждались в прессе.

Например, страницы таблоидов пестрили фотографиям таких звезд как Мэри-Кейт Олсен, Николь Ричи, Виктории Бекхэм, Кристины Риччи и других. Упомянутые личности стали известны не только благодаря своим талантам, но и проблемами с пищевым поведением, все они имеют диагноз нервной анорексии/булимии.



Галерея: Мэри-Кейт и Эшли Олсен

В 2009 году на телеэкранах жителей Великобритании появился документальный фильм, рассказывающий об анорексии и интернет-сообществе больных этим недугом. Британский журналист и телеведущая Ферн Коттон погрузилась в мир анорексиков как в реальности, так и в виртуальном пространстве.

Коттон следовала "правилам", опубликованным на форуме для анорексиков, и испытала на себе изнуряющие диеты и занятие спортом до потери пульса, ощутив при этом, какой вред может нанести человеку не только общение на подобных сайтах, но и элементарный просмотр размещенных записей.

По словам журналиста, в ходе эксперимента ее также начали посещать нездоровые мысли о похудении, Коттон стала одержима "правилами". Телеведущая призналась, что во время съемок она даже стала переживать из-за таких мелочей, как "лишний" лист салата.

ФОТО: скриншот из фильма The Truth About Online Anorexia

То, как данный "эксперимент" повлиял на Коттон, дает ясно понять, что сайты РПП могут токсично повлиять и на психику абсолютно здорового человека. В фильме это подтверждает и британский писатель, основатель благотворительной организации SANE, целью которой является оказание помощи в сфере психического здоровья, Марджори Уоллес. Она долгие годы занималась исследованием того, какое влияние сайты и форумы РПП оказывают на психику. Безусловно, оно оказалось негативным.

Уоллес указала, что у здоровых людей вполне могут появиться проблемы с пищевым поведением, если они будут регулярно проводить время именно в этой части интернета.

Основатель SANE также подчеркнула, что обычно администраторами таких порталов являются страдающие от РПП люди, которые сильно больны и не желают находиться со своими демонами наедине. Создавая некое сообщество, особо тяжелые пациенты чувствуют себя в безопасности и даже не пытаются искать помощи, несмотря на то что, возможно, хотят выздороветь.





Что делать, если ваш близкий человек страдает от РПП?

Расстройства пищевого поведения достаточно распространены, поэтому каждый рискует столкнуться с психическим заболеванием подобного рода прямым или косвенным образом. Что же делать, если вы заметили первые признаки РПП у родственника или близкого друга?

Профессор кафедры Психиатрии и наркологии Рижского университета им. Страдиня, руководитель амбулаторного центра Veldre, психиатр Марис Таубе утверждает, что самое главное - это заметить заболевание своевременно, пока оно не успело нанести непоправимый вред здоровью.

"Важно своевременно заметить проблему. В основном РПП подвержены женщины, хотя и мужчины могут страдать от этих заболеваний. Очень важно следить за тем как меняется поведение человека. Девочки-анорексики умеют хорошо прятать свое состояние, сначала они маскируют это под увлечение правильным питанием, они много знают о кулинарии, сколько и в чем содержится калорий. Ситуация усугубляется, когда в ход начинают идти различные таблетки", - отметил Таубе.

По словам психиатра, важно также понять причину, по которой у близкого человека изменились привычки питания. Для этого необходима консультация со специалистом.

"Причины развития анорексии или булимии могут быть разными. Это может быть просто погоня за модой, желанием похудеть. Однако причина может быть психологической и скрываться гораздо глубже. Например, РПП может быть вызвано психологической травмой. В таких случаях консультации с психиатром необходимы. В крайних случаях лучшим решением будет обратиться в специализированную клинику. В Латвии таких нет, но они существуют в Литве", - заявил он.

Таубе подчеркнул, что таких людей нужно мотивировать лечиться, приводить аргументы, которые могут сподвигнуть их признать проблему и начать лечение.

Расстройства пищевого поведения - это серьезные психологические заболевания, которые могут сильно навредить как психическому, так и физическому здоровью человека.