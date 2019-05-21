Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале

Церемония награждения прошла в воскресенье, 19 мая, после нее во Дворце фестивалей показали криминальную картину "Мсье Кляйн" (1976), где Делон снялся в главной роли.

Сам артист признался, что его мучили сомнения, и он долго не мог решить принимать ли ему эту награду. Но это своеобразная дать тем кинорежиссерам, с которыми он работал.

Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля.

Ален Делон - легендарный французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Артист считается секс-символом 1960-х - 1980-х годов. Успех к нему пришел после картин "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Чёрный тюльпан" (1964) и многие другие.