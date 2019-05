Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале

Lors d'une cérémonie très émouvante, Anouchka Delon remet la Palme d'or d'Honneur à son père, Alain Delon.

—

During a very moving ceremony, Alain Delon was awarded the Honorary Palme d'or by his daughter Anouchka Delon.

