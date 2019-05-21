Личные данные миллионов пользователей Instagram попали в открытый доступ

Личные данные около 50 миллионов Instagram-пользователей оказались в открытом доступе в сети. Базу с информацией о пользователях обнаружила эксперт по кибербезопасности Анураг Сен. Она же сообщила об этом TechCrunch.
Согласно данным издания, в базе можно было обнаружить не только общедоступную информацию о профилях соцсети, но и скрытые данные: электронные адреса пользователей, а также их телефоны. Помимо этого, в документе приводилась оценка стоимости каждого профиля, которая была основана на количестве подписчиков. Ряд пользователей, с которыми журналисты связались по опубликованным в базе контактам, подтвердили подлинность информации. Как пишет TechCrunch, cреди пострадавших от утечки оказалось несколько известных блогеров.
Издание обнаружило, что база принадлежит расположенной в Мумбае компании Chtrbox, которая занимается продажей блогерам спонсорских постов. Представители компании не предоставили комментариев. В данный момент база уже недоступна. Во владеющей Instagram компании Facebook сообщили, что уже разбираются в причинах случившегося.