Личные данные миллионов пользователей Instagram попали в открытый доступ

Согласно данным издания, в базе можно было обнаружить не только общедоступную информацию о профилях соцсети, но и скрытые данные: электронные адреса пользователей, а также их телефоны. Помимо этого, в документе приводилась оценка стоимости каждого профиля, которая была основана на количестве подписчиков. Ряд пользователей, с которыми журналисты связались по опубликованным в базе контактам, подтвердили подлинность информации. Как пишет TechCrunch, cреди пострадавших от утечки оказалось несколько известных блогеров.