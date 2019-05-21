Вт, 21.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Личные данные миллионов пользователей Instagram попали в открытый доступ

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Приложения в телефоне. Иллюстративное фото

ФОТО: Chandan Khanna/AFP

Личные данные около 50 миллионов Instagram-пользователей оказались в открытом доступе в сети. Базу с информацией о пользователях обнаружила эксперт по кибербезопасности Анураг Сен. Она же сообщила об этом TechCrunch.

Согласно данным издания, в базе можно было обнаружить не только общедоступную информацию о профилях соцсети, но и скрытые данные: электронные адреса пользователей, а также их телефоны. Помимо этого, в документе приводилась оценка стоимости каждого профиля, которая была основана на количестве подписчиков. Ряд пользователей, с которыми журналисты связались по опубликованным в базе контактам, подтвердили подлинность информации. Как пишет TechCrunch, cреди пострадавших от утечки оказалось несколько известных блогеров.

Издание обнаружило, что база принадлежит расположенной в Мумбае компании Chtrbox, которая занимается продажей блогерам спонсорских постов. Представители компании не предоставили комментариев. В данный момент база уже недоступна. Во владеющей Instagram компании Facebook сообщили, что уже разбираются в причинах случившегося.

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