Вт, 21.05.2019
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Россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В России Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешит людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями усыновлять уже живущих с ними детей.

В целом запрет на усыновление для людей с заболеваниями из утвержденного правительством списка все еще в силе, но внесенные в Семейный кодекс изменения смогут позволить судам отходить от него в момент, когда "в силу уже сложившихся семейных отношений" усыновитель и ребенок живут вместе. 

Законопроект был внесен в Госдуму правительством после того, как Конституционный суд признал частично незаконным запрет ВИЧ-положительным родственникам усыновлять детей. 

Было отмечено, что усыновление ребенка, который уже живет в семье человека с заболеванием, дает возможность юридически оформить отношения родителя и ребенка без риска для здоровья последнего.

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