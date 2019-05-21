Россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей

В России Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешит людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями усыновлять уже живущих с ними детей.
В целом запрет на усыновление для людей с заболеваниями из утвержденного правительством списка все еще в силе, но внесенные в Семейный кодекс изменения смогут позволить судам отходить от него в момент, когда "в силу уже сложившихся семейных отношений" усыновитель и ребенок живут вместе.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством после того, как Конституционный суд признал частично незаконным запрет ВИЧ-положительным родственникам усыновлять детей.
Было отмечено, что усыновление ребенка, который уже живет в семье человека с заболеванием, дает возможность юридически оформить отношения родителя и ребенка без риска для здоровья последнего.