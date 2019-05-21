Россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей

В целом запрет на усыновление для людей с заболеваниями из утвержденного правительством списка все еще в силе, но внесенные в Семейный кодекс изменения смогут позволить судам отходить от него в момент, когда "в силу уже сложившихся семейных отношений" усыновитель и ребенок живут вместе.