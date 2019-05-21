В Украине Порошенко обвинили в госизмене

Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли украинских ВМС прошли из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Заявление было подано бывшим замглавой администрации экс-президента Украины Януковича Андреем Портновым. Согласно его словам, Порошенко совершил госизмену, в момент, когда попытался ввести в Украине военное положение, для чего пожертвовал моряками и послал их в Керченский пролив.

Экс-президент Украины также уже проходит свидетелем по другому уголовному делу — о гибели людей во время Евромайдана. В 2016 году уже был первый допрос, повторный был назначен на 7 мая этого года, однако Порошенко на него не явился. Позже дача показаний была перенесена на 10-е число.