В Украине Порошенко обвинили в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли украинских ВМС прошли из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.
Заявление было подано бывшим замглавой администрации экс-президента Украины Януковича Андреем Портновым. Согласно его словам, Порошенко совершил госизмену, в момент, когда попытался ввести в Украине военное положение, для чего пожертвовал моряками и послал их в Керченский пролив.
Экс-президент Украины также уже проходит свидетелем по другому уголовному делу — о гибели людей во время Евромайдана. В 2016 году уже был первый допрос, повторный был назначен на 7 мая этого года, однако Порошенко на него не явился. Позже дача показаний была перенесена на 10-е число.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря страны и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они отказались подчиняться требованиям властей России, поэтому корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены. Им была оказана медпомощь, их низни ничего не угрожает. Против задержанных было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.