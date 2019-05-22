"Разошлись полюбовно": Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star

В видеоролике певец прокомментировал уход Егора Крида с лейбла Black Star, а также опроверг информацию о том, что исполнитель был куплен российским бизнесменом Борисом Ротенбергом.

Слухи о сделке суммой в 250 млн рублей (3 478 625 евро) были опубликованы в анонимных Telegram-каналах.

Как указал Тимати, информация является абсолютно ложной.

"К большому моему сожалению, Бориса Романовича в этой сделке не было. С Егором мы разошлись полюбовно, подписав конфиденциальное соглашение о нашем расходе, сегодняшним днем. Егор Крид является абсолютно свободным от Black Star артистом, и Black Star не собирается продолжать контракт с ним ", — заявил артист.

Певец также попросил журналистов не распространять слухи.

Контракт с лейблом Black Star 24-летнего Егора Булаткина более известного как Егор Крид закончился в марте. Изначально прозвучала информация о том, что права на творческий псевдоним певца останутся за лейблом Тимати.