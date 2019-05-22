"Разошлись полюбовно": Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Российский певец и предприниматель Тимати развеял слухи о ситуации с прекращением сотрудничества с известным исполнителем Егором Кридом. Видео с пояснением того, что же произошло между лейблом Black Star и 24-летним артистом, Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати - прим.ред) опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.
В видеоролике певец прокомментировал уход Егора Крида с лейбла Black Star, а также опроверг информацию о том, что исполнитель был куплен российским бизнесменом Борисом Ротенбергом.
Слухи о сделке суммой в 250 млн рублей (3 478 625 евро) были опубликованы в анонимных Telegram-каналах.
Как указал Тимати, информация является абсолютно ложной.
"К большому моему сожалению, Бориса Романовича в этой сделке не было. С Егором мы разошлись полюбовно, подписав конфиденциальное соглашение о нашем расходе, сегодняшним днем. Егор Крид является абсолютно свободным от Black Star артистом, и Black Star не собирается продолжать контракт с ним ", — заявил артист.
Певец также попросил журналистов не распространять слухи.
Контракт с лейблом Black Star 24-летнего Егора Булаткина более известного как Егор Крид закончился в марте. Изначально прозвучала информация о том, что права на творческий псевдоним певца останутся за лейблом Тимати.
Позже гендиректор Black Star Павел Курьянов заявил, что с Кридом был заключен договор и он в праве использовать свой творческий псевдоним и в дальнейшем. Детали соглашения не разглашаются.