Режиссер Ларс фон Триер: "Внутри каждого из нас сидит нацист"
Российская популярная журналистка Ксения Собчак связал интервью у одного из самых противоречивых и талантливых режиссеров современности Ларса фон Триера. Телеведущая поговорила с ним не только о его творчестве, но также и о современном мире, фашизме и движении #Metoo.
Ксения Анатольевна обсудила с режиссером случай в Каннах, когда он сказал фразу: "Долгое время думал, что еврей. Я хотел быть евреем. Но потом я выяснил, что на самом деле, я - фашист. Потому что моя семья - немцы...".
Ему грозило 5 лет в тюрьме Марселя. Сейчас он признается, что вся эта история возникла из-за недопонимания, а его "подставил" модератор дискуссии.
"Я прервал ее и сказал, что я нацист. Но это был лишь способ завершить дискуссию. Я хотел объяснить, что тот человек, которого я считал отцом был евреем, а мой настоящий отец был немцем", - пояснил режиссер.
Ксения отметила, что ведь даже у его детей еврейские имена.
Проблемой такого недопонимания Ларс фон Триер считает появление интернета и Twitter.
"Мы в западном мире прожили золотой век демократии и даже не оценили этого, требуя все большей свободы. Теперь во всей Европе идет большой крен вправо, а в жуткой Америке Трампа - еще больше. Молодежь должна бороться с этим", - считает режиссер.
Собчак подчеркнула,ч то в последнем фильме режиссер предстает все тем же бескомпромиссным Ларсом фон Триером, который показывает всему миру "fuck".
"Один из главных уроков, которые нам преподала история - внутри каждого из нас сидит нацист,или Гитлер", - полагает он.
Все таки насчет Гитлера режиссер думает, что это перебор. Война была страшным злом. Он считает, что важно спорить о фашизме.
"Дом, который построил Джек" - это картина о том, способен ли каждый из нас заглянуть в себя, чтобы следовать собственной морали.
Российски кинокритик Антон Долин, который является автором биографии Ларса фон Триера объяснил Ксении, что режиссер феминист.
Он наделяет женщин лучшими актерскими ролями, какие только могут быть в 21 веке. Его героини ничего не хотят, но "изменяют матрицу Вселенной".
В время кампании #Metoo многие искали, но не нашли на него компромат. Во время съемок все всегда оставался чутким и внимательным человеком, хотя темы, которые поднимаются в его фильмах поднимаются острые и противоречивые темы.
Бьорк обвиняла режиссера и советовала другим актрисам не работать с ним. Он стал мишенью #Metoo.
"Во всем, что она делает, она хочет, чтобы ее слово было решающим", - пояснил Ларс.
Он не отрицает гениальности Бьорк, но подчеркивает, что несмотря на весь талант Бьорк, с ней было очень тяжело работать над картиной "Танцующая в темноте".
Ксения вспомнила, что Ума Турман тоже находилась в центре скандала #Metoo, ведь она тоже могла обвинить режиссера. Но Ларс такого не боится: "Я знаю, что она останется мне другом".
"Когда интернет только появился, все сказали: "Это фантастика!". А теперь он и стал демократией, так как там каждый может сказать все, что думает. Но проблема в том, что он превратился в "уличный парламент", где к каждому слуху относятся всерьез... В нем есть и большая опасность", - считает режиссер.
Ларс фон Триер - датский режиссёр, сценарист и актёр. Он также является соавтором киноманифеста "Догма 95". Обладатель более 100 наград по всему миру. Он снял такие картины как "Танцующая в темноте", "Рассекая волны", "Меланхолия", "Нимфоманка", "Догвилль", "Антихрист" и многие другие.