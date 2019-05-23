Режиссер Ларс фон Триер: "Внутри каждого из нас сидит нацист"

Ксения Анатольевна обсудила с режиссером случай в Каннах, когда он сказал фразу: "Долгое время думал, что еврей. Я хотел быть евреем. Но потом я выяснил, что на самом деле, я - фашист. Потому что моя семья - немцы...".

Ему грозило 5 лет в тюрьме Марселя. Сейчас он признается, что вся эта история возникла из-за недопонимания, а его "подставил" модератор дискуссии.

"Я прервал ее и сказал, что я нацист. Но это был лишь способ завершить дискуссию. Я хотел объяснить, что тот человек, которого я считал отцом был евреем, а мой настоящий отец был немцем", - пояснил режиссер.

Ксения отметила, что ведь даже у его детей еврейские имена.

Проблемой такого недопонимания Ларс фон Триер считает появление интернета и Twitter.

"Мы в западном мире прожили золотой век демократии и даже не оценили этого, требуя все большей свободы. Теперь во всей Европе идет большой крен вправо, а в жуткой Америке Трампа - еще больше. Молодежь должна бороться с этим", - считает режиссер.

Собчак подчеркнула,ч то в последнем фильме режиссер предстает все тем же бескомпромиссным Ларсом фон Триером, который показывает всему миру "fuck".

"Один из главных уроков, которые нам преподала история - внутри каждого из нас сидит нацист,или Гитлер", - полагает он.

Все таки насчет Гитлера режиссер думает, что это перебор. Война была страшным злом. Он считает, что важно спорить о фашизме.

"Дом, который построил Джек" - это картина о том, способен ли каждый из нас заглянуть в себя, чтобы следовать собственной морали.

Российски кинокритик Антон Долин, который является автором биографии Ларса фон Триера объяснил Ксении, что режиссер феминист.

Он наделяет женщин лучшими актерскими ролями, какие только могут быть в 21 веке. Его героини ничего не хотят, но "изменяют матрицу Вселенной".

В время кампании #Metoo многие искали, но не нашли на него компромат. Во время съемок все всегда оставался чутким и внимательным человеком, хотя темы, которые поднимаются в его фильмах поднимаются острые и противоречивые темы.

Бьорк обвиняла режиссера и советовала другим актрисам не работать с ним. Он стал мишенью #Metoo.

"Во всем, что она делает, она хочет, чтобы ее слово было решающим", - пояснил Ларс.

Он не отрицает гениальности Бьорк, но подчеркивает, что несмотря на весь талант Бьорк, с ней было очень тяжело работать над картиной "Танцующая в темноте".

Ксения вспомнила, что Ума Турман тоже находилась в центре скандала #Metoo, ведь она тоже могла обвинить режиссера. Но Ларс такого не боится: "Я знаю, что она останется мне другом".

"Когда интернет только появился, все сказали: "Это фантастика!". А теперь он и стал демократией, так как там каждый может сказать все, что думает. Но проблема в том, что он превратился в "уличный парламент", где к каждому слуху относятся всерьез... В нем есть и большая опасность", - считает режиссер.