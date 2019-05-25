Каждый имеет право не иметь никаких прав. Республика Ужупис в Вильнюсе

Ужупис - один из старейших и самых очаровательных районов Вильнюса (как оказалось, один из самых дорогих на данный момент). Мощеные булыжником улицы и кирпичные дома, окруженные рекой Вильни.

Прежде, чем отправиться в Ужупис, непременно почитайте об этапе создания этого места. Из этого можно извлечь определенные уроки - например, как хорошенько посмеяться над жизнью, над собой и миром.

Посетителей у моста со знаком "Užupio Respublika" ждет бронзовая скульптура русалки. Говорят, что русалка Ужуписа соблазняет людей со всего мира, и те, кто поддается ее чарам, остаются здесь на всю жизнь.

Продолжая путь к главной площади, нельзя пропустить самый известный символ республики - ангела Ужуписа. Обе скульптуры были созданы скульптором Ромсом Вилчауском. В течение нескольких лет он был гражданином Ужуписа, как и многие другие художники, писатели и музыканты.

Республика Ужупис была торжественно провозглашена 1 апреля 1997 года, и именно в этот день каждый год здесь празднуют День Независимости.

В этот торжественный и шуточный день гости Ужуписа могут поставить штамп в паспорте, расплатиться неофициальной валютой республики, как говорится, даже отведать пива, льющегося из водопроводного крана на центральной площади.

Каждой республике нужна своя конституция. Летом 1998 года поэт Ромс Лилейкис и переводчик Том Чепайтис, которые впоследствии стали президентом республики и министром иностранных дел, составили конституцию Ужуписа.

Конституции в республике выделено особое место. Она переведена на несколько языков и выгравирована на табличках.

Естественно, в конституцию были включены только самые важные вопросы.

"Трудно сказать, кто какие пункты написал. Единственная историческая правда в том, что президент любит собак, а министр иностранных дел любит кошек, поэтому, по крайней мере, у этих статей авторство известно", - говорится на сайте посольства Ужупис.

Конституция Республики Ужупис

1) Человек имеет право жить рядом с Вильняле, а Вильняле течь рядом с человеком.

2) Человек имеет право на горячую воду, отопление зимой и черепичную крышу.

3) Каждый имеет право умереть, но не обязан.

4) Каждый имеет право ошибаться.

5) Каждый имеет право быть единственным и неповторимым.

6) Каждый имеет право любить.

7) Каждый имеет право быть нелюбимым, но это не обязательно.

8) Каждый имеет право быть не известным и не знаменитым.

9) Каждый имеет право лениться и ничего не делать.

10) Каждый имеет право любить и опекать кошку.

11) Каждый имеет право заботиться о собаке до конца дней одного из них.

12) Собака имеет право быть собакой.

13) Кошка не обязана любить своего хозяина, но в трудную минуту обязана прийти ему на помощь.

14) Каждый имеет право забывать, есть ли у него обязанности.

15) Каждый имеет право сомневаться, но это — не обязанность.

16) Каждый имеет право быть счастливым.

17) Каждый имеет право быть несчастным.

18) Каждый имеет право молчать.

19) Каждый имеет право верить.

20) Никто не имеет права на насилие.

21) Каждый имеет право осознавать свою ничтожность или свое величие.

22) Никто не имеет права покушаться на вечное.

23) Каждый имеет право понимать.

24) Каждый имеет право ничего не понимать.

25) Каждый имеет право на любую национальность.

26) Каждый имеет право праздновать или не праздновать свой день рождения.

27) Каждый обязан помнить свое имя.

28) Каждый может делиться тем, что у него есть.

29) Никто не может делиться тем, чего не имеет.

30) Каждый имеет право на братьев, сестер и родителей.

31) Каждый может быть свободным.

32) Каждый отвечает за свою свободу.

33) Каждый имеет право плакать.

34) Каждый имеет право быть непонятым.

35) Никто не имеет права перекладывать вину на других.

36) Каждый имеет право быть личностью.

37) Каждый имеет право не иметь никаких прав.

38) Каждый имеет право не бояться.

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