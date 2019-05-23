Организаторы "Евровидения" пересмотрели результаты конкурса

Такие решение было принято, так как во время подсчетов была допущена ошибка.

"В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы поправить окончательные результаты. чтобы они в соответствии правилам", - объяснено в сообщении.

Беларусь отстранили за нарушение правил, так как они рассказали за кого голосовали в полуфинале. После чего был составлен средний балл от страны из резервной "корзины голосования". Именно добавление этих голосов и пересмотрело руководство "Евровидения".

Таким образом, Сергей Лазарев получил дополнительный один балл и остался на третьем месте. Швеция передвинулась с шестого на пятое место, а Северная Македония подвинула Азербайджан. Беларусь заняло лишь 24 место.

Победителем остался певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Изначально у него было 492 балла, а после исправлений, ему добавили еще 6. Италия осталась на втором месте с 472 баллами.