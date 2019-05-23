Чт, 23.05.2019
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Организаторы "Евровидения" пересмотрели результаты конкурса

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ФОТО: AP/Scanpix/Sebastian Scheiner

Руководство международного конкурса "Евровидение" пересмотрело итоги соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. 

Такие решение было принято, так как во время подсчетов была допущена ошибка. 

"В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы поправить окончательные результаты. чтобы они в соответствии правилам", - объяснено в сообщении.

Беларусь отстранили за нарушение правил, так как они рассказали за кого голосовали в полуфинале. После чего был составлен средний балл от страны из резервной "корзины голосования". Именно добавление этих голосов и пересмотрело руководство "Евровидения".

Таким образом, Сергей Лазарев получил дополнительный один балл и остался на третьем месте. Швеция передвинулась с шестого на пятое место, а Северная Македония подвинула Азербайджан. Беларусь заняло лишь 24 место.

Победителем остался певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Изначально у него было 492 балла, а после исправлений, ему добавили еще 6. Италия осталась на втором месте с 472 баллами. 

Галерея: Финал конкурса "Евровидение"

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