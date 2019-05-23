Официально! Права и техпаспорт теперь можно оставлять дома

Напоминаем, в четверг, 23 мая, вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают, что водитель впредь может не иметь при себе водительское удостоверение и техпаспорт - вместо этого достаточно удостоверения личности, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
В то же время CSDD советует водителям брать с собой эти документы, чтобы было легче решить непредвиденные ситуации, например, ДТП.
По закону же теперь, перемещаясь по территории Латвии, достаточно лишь удостоверения личности (паспорта или ID-карты).