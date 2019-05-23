Официально! Права и техпаспорт теперь можно оставлять дома

Напоминаем, в четверг, 23 мая, вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают, что водитель впредь может не иметь при себе водительское удостоверение и техпаспорт - вместо этого достаточно удостоверения личности, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).