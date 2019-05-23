Это правда! Потап и Настя Каменских подтвердили, что женятся

"Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал... Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома. Это - мои чувства, часть моей души и моего сердца.

Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви",

- трогательно прокомментировал это видео Потап.

С не менее нежными словами обратилась к своим подписчикам в Instagram и Настя:

"Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит @realpotap "Константа".

Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap, и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю", и вы все почувствуете!!! Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое.

Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств!

Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары! Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!".