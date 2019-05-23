Это правда! Потап и Настя Каменских подтвердили, что женятся
В начале мая украинские СМИ сообщили, что Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских собираются официально узаконить свои отношения и готовятся к скорой свадьбе. И вот сегодня, 23 мая - именно эту дату журналисты называли предполагаемым днем торжества, - музыкант презентовал в соцсетях свою новую песню. И композиция, и сопровождающие пост слова говорят сами за себя!
"Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал... Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома. Это - мои чувства, часть моей души и моего сердца.
Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви",
- трогательно прокомментировал это видео Потап.
С не менее нежными словами обратилась к своим подписчикам в Instagram и Настя:
"Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит @realpotap "Константа".
Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap, и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю", и вы все почувствуете!!! Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое.
Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств!
Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары! Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!".
Что ж, присоединяемся к многочисленным поздравлениям поклонников пары, которыми уже пестрят соцсети, и искренне желаем молодым счастья!