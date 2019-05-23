Видео: Ди Каприо сжигает нацистов из огнемета

Незадолго до презентации фильма в Каннах кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила на YouTube новый расширенный трейлер картины.

Эта картина стала одной из самых ожидаемых премьер Каннского кинофестиваля в этом году.

Картина рассказывает о судьбе актера (в исполнении Ди Каприо), который делает все, чтобы пробиться в кинобизнес, и его дублера (его сыграл Брэд Питт).