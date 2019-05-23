Видео: Ди Каприо сжигает нацистов из огнемета
На Каннском кинофестивале состоялась официальная премьера девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), главные роли в котором сыграли Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фаннинг и другие звезды.
Незадолго до презентации фильма в Каннах кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила на YouTube новый расширенный трейлер картины.
Эта картина стала одной из самых ожидаемых премьер Каннского кинофестиваля в этом году.
Картина рассказывает о судьбе актера (в исполнении Ди Каприо), который делает все, чтобы пробиться в кинобизнес, и его дублера (его сыграл Брэд Питт).
События в фильме разворачиваются на фоне чудовищных убийств секты маньяка Чарльза Мэнсона, от рук сторонников которого погибла голливудская актриса, а также жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт — ее в картине сыграла Марго Робби.