Видео: Ди Каприо сжигает нацистов из огнемета

Чт, 23.05.2019
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Вышел новый трейлер "Однажды в Голливуде"

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Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

ФОТО: скриншот видео

На Каннском кинофестивале состоялась официальная премьера девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), главные роли в котором сыграли Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фаннинг и другие звезды.

Незадолго до презентации фильма в Каннах кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила на YouTube новый расширенный трейлер картины.

Эта картина стала одной из самых ожидаемых премьер Каннского кинофестиваля в этом году.

Картина рассказывает о судьбе актера (в исполнении Ди Каприо), который делает все, чтобы пробиться в кинобизнес, и его дублера (его сыграл Брэд Питт).

События в фильме разворачиваются на фоне чудовищных убийств секты маньяка Чарльза Мэнсона, от рук сторонников которого погибла голливудская актриса, а также жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт — ее в картине сыграла Марго Робби.

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