Видео: Ди Каприо сжигает нацистов из огнемета

На Каннском кинофестивале состоялась официальная премьера девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), главные роли в котором сыграли Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фаннинг и другие звезды.