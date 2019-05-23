Рома Зверь о своем новом увлечении: "Репортаж и человек - для меня самое интересное в фотографии!"

"Я любопытный человек. мне интересно многое... Так как у меня постоянные фотосессии... Я подумал, что мне не всегда нравится, как меня фотографируют и что - это за искусство такое - фотография.

Меня заинтересовало, как получаются такие разные снимки. Как ты выходит, что при помощи одной и той же модели камеры, два разных человека, могут снять совершенно два разных снимка", - объяснил он.

Музыкант рассказал, что он сразу начал с профессиональной камеры Canon Mark II.

"Отличная камера. Я начал снимать все подряд... Мне было все интересно. Я фотографировал все. Людей, тени, архитектуру... Я фотографировал все. Они были практически все одинаковые. Потом я начал понимать, что и как устроено в фотографии. Начал читать литературу. Читать книги о фотографии и изучать работы именитых мастеров", - вспоминает он.

Рома пояснил, что ему нравятся фотографии в черно-белом цвете. Он часто вдохновлялся классиками и пытался повторить этот кадр.

Зотов указал, что это принцип обучения в художественной школе - пытаться понять , как мастер сделал свой кадр.

Певец признался, что у него не было опыта. Он много пробовал снимать на пленку. Он пробовал и записывал каждый кадр. Потом Рома определил для себя, что ему интереснее всего снимать людей.

"Репортаж и человек - для меня самое интересное в фотографии. Как живет человек в разной среде... Когда у меня накопилось некое количество фотографий, я стал это показывать друзьям. Так я начал понимать, что людям нравится... А потом друзья начали говорить, что надо делать выставку", - вспоминает он.

Конечно, организовать все для выставки было совсем непросто.

"Выставка - это сложное дело. Это не концерт. Выставка - это достаточно сложно. нужно выбрать работы и их напечатать. Когда ты делаешь работы для выставки нужна профессиональная печать. Друзья уговаривали два-три года... Много было работ сделанных на пленку. Нужно было найти хорошие сканеры... ", - пояснил музыкант.

Роме удалось, он нашел компании, которые профессионально отсканировали его работы и сделали качественную печать, так три-четыре года назад он провел свою первую большую фотовыставку.

Выставка называлась "Моменты" - это была репортажная фотография, снимки разных людей в разных ситуациях.

Музыкант рассказал, что он снимал почти на все камеры, кроме Nikon. Сейчас он перешел на беззеркальную систему, так как ему это стало удобно во время путешествий и гастролей. Он использует только естественный свет. Он никогда не снимает с постановочным светом.