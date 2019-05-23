Рома Зверь о своем новом увлечении: "Репортаж и человек - для меня самое интересное в фотографии!"
Известный российский фотограф Олег Зотов на своем YouTube-канале рассказала об увлечении солиста группы "Звери" Ромы Зверя (Рома Билык) фотосъемкой. Музыкант подробно рассказал, как вышло так, что он сам начал снимать.
"Я любопытный человек. мне интересно многое... Так как у меня постоянные фотосессии... Я подумал, что мне не всегда нравится, как меня фотографируют и что - это за искусство такое - фотография.
Меня заинтересовало, как получаются такие разные снимки. Как ты выходит, что при помощи одной и той же модели камеры, два разных человека, могут снять совершенно два разных снимка", - объяснил он.
Музыкант рассказал, что он сразу начал с профессиональной камеры Canon Mark II.
"Отличная камера. Я начал снимать все подряд... Мне было все интересно. Я фотографировал все. Людей, тени, архитектуру... Я фотографировал все. Они были практически все одинаковые. Потом я начал понимать, что и как устроено в фотографии. Начал читать литературу. Читать книги о фотографии и изучать работы именитых мастеров", - вспоминает он.
Рома пояснил, что ему нравятся фотографии в черно-белом цвете. Он часто вдохновлялся классиками и пытался повторить этот кадр.
Зотов указал, что это принцип обучения в художественной школе - пытаться понять , как мастер сделал свой кадр.
Певец признался, что у него не было опыта. Он много пробовал снимать на пленку. Он пробовал и записывал каждый кадр. Потом Рома определил для себя, что ему интереснее всего снимать людей.
"Репортаж и человек - для меня самое интересное в фотографии. Как живет человек в разной среде... Когда у меня накопилось некое количество фотографий, я стал это показывать друзьям. Так я начал понимать, что людям нравится... А потом друзья начали говорить, что надо делать выставку", - вспоминает он.
Конечно, организовать все для выставки было совсем непросто.
"Выставка - это сложное дело. Это не концерт. Выставка - это достаточно сложно. нужно выбрать работы и их напечатать. Когда ты делаешь работы для выставки нужна профессиональная печать. Друзья уговаривали два-три года... Много было работ сделанных на пленку. Нужно было найти хорошие сканеры... ", - пояснил музыкант.
Роме удалось, он нашел компании, которые профессионально отсканировали его работы и сделали качественную печать, так три-четыре года назад он провел свою первую большую фотовыставку.
Выставка называлась "Моменты" - это была репортажная фотография, снимки разных людей в разных ситуациях.
Музыкант рассказал, что он снимал почти на все камеры, кроме Nikon. Сейчас он перешел на беззеркальную систему, так как ему это стало удобно во время путешествий и гастролей. Он использует только естественный свет. Он никогда не снимает с постановочным светом.
Олег Зотов - именитый российский фотограф, в работах которого собраны десятки тысяч ярких снимков, начиная от гастрономической и авто съемки, заканчивая жанром "ню". Который является настоящим примером в своей профессии, он один из немногих, которые считают, что эмоция должна быть настоящей. Примечательно, но он не работает с графическими редакторами. Он старается поймать удачный кадр сразу.