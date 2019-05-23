Аномально худые ноги модели ужаснули Сеть. И что оказалось?
Нью-йоркский дизайнер Мансур Гавриель прорекламировал в своем Instagram-аккаунте новую модель обуви, однако подписчики обратили внимание не на туфли, а на ноги модели, пишет The Sun.
На снимке девушка представляет белые балетки Mansur Gavriel из кожи ягненка, позируя при этом на бежевом фоне.
Фото повергло фолловеров в ужас, и они принялись строчить возмущенные комментарии:
"Что, черт возьми, происходит со стопой и ногой модели?", "Это действительно болезненное тело, удалите!", "Это фото похоже на сцену из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума"...
Однако, как выяснилось, худоба модели - это оптическая иллюзия: просто ткань, которая закрывает часть ее голени, точно такого же оттенка, как пол и фон на рекламном фото.