Чт, 23.05.2019
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Аномально худые ноги модели ужаснули Сеть. И что оказалось?
Реально напугали!

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ФОТО: скриншот instagram.com/mansurgavriel

Нью-йоркский дизайнер Мансур Гавриель прорекламировал в своем Instagram-аккаунте новую модель обуви, однако подписчики обратили внимание не на туфли, а на ноги модели, пишет The Sun.

На снимке девушка представляет белые балетки Mansur Gavriel из кожи ягненка, позируя при этом на бежевом фоне.

Фото повергло фолловеров в ужас, и они принялись строчить возмущенные комментарии:

"Что, черт возьми, происходит со стопой и ногой модели?", "Это действительно болезненное тело, удалите!", "Это фото похоже на сцену из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума"...

Однако, как выяснилось, худоба модели - это оптическая иллюзия: просто ткань, которая закрывает часть ее голени, точно такого же оттенка, как пол и фон на рекламном фото.

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MG Ballerinas in White lambskin ❤️ #mansurgavriel

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