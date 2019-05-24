Мужчины и не догадываются! Сексолог рассказал о тайной эрогенной зоне женщин

"Самое удивительное в том, что, выполняя эту технику, партнер не прикасается ни к одной из "классических" эрогенных зон женщины", - поделился известный секс-коуч Алекс Мэй.

"А именно, эта зона женского тела не имеет никакого отношения к тем местам, будоража которые, мужчины пытаются возбудить женщину, например, поглаживая ее соски или массируя промежность... Нет, на этот раз история совсем не об этом", - отмечает он.

А чем же он говорит? О руках женщины!

ФОТО: kadrs no video

"Мы говорим о зоне между пальцами рук - при чем речь идет о коже сбоку", - раскрыл секрет профи.

Чтобы правильно ласкать эту зону, необходимо следовать определенной технике:

"Работать необходимо самым кончиком указательного или среднего пальца. Это важно делать очень, очень медленно - может показаться, что сейчас заснете... Но да, это действительно должно происходить нежно и постепенно, массируя зону между каждым пальчиком. Если вы вытерпите и выполните это равномерно и нежно - результат гарантирован", - говорит Мэй.

Как будто и несложная техника, поэтому тем более попробовать стоит - женщина оценит, убежден секс-гуру.