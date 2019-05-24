Наш легендарный земляк Карл Хламкин выступит в Риге

Творческий путь артиста начался совершенно неожиданно. В конце 90-х Карл вернулся из армии и окунулся в рижскую рок-тусовку.

Он был в составе различных рок-команд - от панковых до культовой латвийской группы "Цемент".

В те годы он создавал тусовки, концерты и фестивали с участием рижских рок-музыкантов, а в начале 90-х стал петь сам.

Спустя какие-то время артист уехал в Беларусь, где тесно сотрудничал с коллективом "Ляпис Трубецкой". За свою карьеру Карл выступал на самых крупных фестивалях в Европе и стран СНГ, а также неоднократно ездил с турами по городам России.

Теперь в Ригу Карл Хламкин приезжает с таким составом, который можно назвать: бурной смесью современного кабаре, русского шансона, украинской коломийки, еврейского клезмера, латиноамериканских ритмов и балканских мелодий с танцевальным джазом и ска.

"То, что мы делаем – просто смешиваем и пьём, чтобы в конце концов создать нечто абсурдное – вот всё, что нам нужно", – говорит Хламкин.

На концерте в Риге Карл Хламкин и "ДЗО" исполнят лучшие свои работы, а также представят поклонникам свои новые песни.

Билеты на концерт доступны в кассе Ticketshop.lv.