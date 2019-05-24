"Он открыл глаза!" Малыш, извлеченный из чрева убитой беременной, цепляется за жизнь

Как уже сообщалось, в конце апреля жительница Чикаго совершила страшное преступление - обещая отдать коляску и детские вещи, она заманила в свой дом беременную, задушила ее и извлекла из ее чрева младенца. Согласно новой информации, малыш выжил и даже уже увидел отца, пишет The Guardian.
Сразу после инцидента у врачей практически не оставалось надежд, что ребенок может оправиться. Однако малыш по-прежнему всеми силами цепляется за жизнь и уже способен открыть глазки.
Сейчас с малышом его отец.
"Мы только молились и молились, и случилось чудо! Он открыл глаза", - сказал отец крохи Лопес.
Вхожая в семью девушка подтвердила произошедшее: "Отец буквально закричал: "О Боже, он открыл глаза!"".
Напомним, в конце апреля 19-летняя Марлен Лопес-Очоа была убита 46-летней Клариссой Фигуероа, которая обманным путем хотела присвоить себе ее нерожденного ребенка. Она задушила беременную, вспорола ей живот и извлекла малыша. Так как он не дышал, Фигуероа вызвала "Скорую". Только позднее раскрылось, что ребенок не ее, и полиция начала расследование.
Малыш был доставлен в больницу. Отец после случившегося признался:
"Это последний подарок моей любимой жены".