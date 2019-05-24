"Он открыл глаза!" Малыш, извлеченный из чрева убитой беременной, цепляется за жизнь

Сразу после инцидента у врачей практически не оставалось надежд, что ребенок может оправиться. Однако малыш по-прежнему всеми силами цепляется за жизнь и уже способен открыть глазки.

Сейчас с малышом его отец.

"Мы только молились и молились, и случилось чудо! Он открыл глаза", - сказал отец крохи Лопес.

Вхожая в семью девушка подтвердила произошедшее: "Отец буквально закричал: "О Боже, он открыл глаза!"".

Напомним, в конце апреля 19-летняя Марлен Лопес-Очоа была убита 46-летней Клариссой Фигуероа, которая обманным путем хотела присвоить себе ее нерожденного ребенка. Она задушила беременную, вспорола ей живот и извлекла малыша. Так как он не дышал, Фигуероа вызвала "Скорую". Только позднее раскрылось, что ребенок не ее, и полиция начала расследование.

Малыш был доставлен в больницу. Отец после случившегося признался:

"Это последний подарок моей любимой жены".