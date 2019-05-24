Впервые в Латвии – опера о любви и религии

В своей опере, написанной в 1957 году по мотивам романа писательницы Гертруды фон Лефор "Последняя на эшафоте", французский композитор Франсис Пуленк рассказал о монахинях-кармелитках, чьи жизни оборвались на эшафоте в период террора Французской революции в 1794 году. Главная героиня оперы – хрупкая монахиня-подросток Бланш, которая пристально смотрит в глаза пугающего, безнадежного мира и пытается справиться с собственными страхами.

В 1948 году диалоги по мотивам романа Гертруды фон Лефор написал французский писатель Жорж Бернанос, его текст стал популярной пьесой и литературной основой для оперы Франсиса Пуленка.

"Диалоги кармелиток" ФОТО: Пресс-фото

"В своей постановке я стараюсь быть верным не только историческим отсылкам. Гертруда фон Лефор написала книгу в конце 20-х годов XX века в Германии, она использовала прошлое, чтобы поговорить о своем времени. Жорж Бернанос также хотел поговорить о своем времени после окончания Второй мировой войны, как и композитор Пуленк несколько лет спустя. Я пытаюсь воссоздать в спектакле эпоху, в которой соединяются все эти слои. У нас будет и антураж эпохи Большого террора, и элементы конца 20-х годов прошлого века, и приметы послевоенной эпохи. Мы строим мосты между разными историческими периодами, чтобы создать пространство, соответствующее этой очень эмоциональной опере, повествующей о любви и многообразии религиозного опыта", – говорит режиссер постановки Венсан Бусар.

«Диалоги кармелиток» ФОТО: Пресс-фото/Агнесе Зелтиня

Для латвийских зрителей "Диалоги кармелиток" станут первым знакомством с творчеством выдающегося режиссера Венсана Бусара, который ставил спектакли в Берлинской опере, театре Ла Моннае в Брюсселе, в Стокгольмской королевской опере и в Барселонском Liceu.

Главную партию в спектакле попеременно исполнят литовская сопрано Вида Микневичуте и французская сопрано Перрин Мадеф. В ролях занят звездный состав латвийских солистов: Инга Шлюбовска-Канцович, Марлена Кейне, Кристина Гайлите, Эвия Мартинсоне, Иева Парша, Илона Багеле, Раймонд Браманис, Михаил Чулпаев, Рихард Мачановскис, Янис Апейнис и другие.

"Диалоги кармелиток" можно увидеть в ЛНО 24 и 25 мая, а также на Рижском оперном фестивале – 7 и 15 июня.