17-летняя воспитанница Яны Кей представила новый видеоклип

Дина Кина уже давно начала готовиться к участию в отборе на "Евровидение", и песня "People Of The Light" является первой попыткой показать своё творчество в этом формате.

Песня долго прорабатывалась, была записана в соавторстве с известными шведскими продюсерами.

Видеоклип был снят за один день, где Дина сыграла драматическую роль, в которой исполнила побег туда, где свет, где есть люди, которые излучают свет.

Дина Кина является воспитанницей известной латвийской певицы Яны Кей (Yana Kay).

"Яна просто замечательный человек, очень талантливая и очень многому меня научила, вложила в меня весь свой огромный опыт, веру в себя, сильное желание творить и стать артистом",- говорит Дина Кина.

Дина Кина, несмотря на свой юный возраст, участвовала во многих международных, вокальных конкурсах, на которых она становилась призёром и лауреатом, и зарекомендовала себя, как сильная вокалистка, способная петь песни из мирового репертуара практически любой сложности.

Дина разносторонний, творческий человек, помимо законченной музыкальной школы по классу фортепиано, она также активно посещает классы по современным танцам разных стилей и направлений, и пишет песни сама.