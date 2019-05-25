Артур Дубокс судится с бывшей женой из-за дочери

Сообщается, что Сола, которая всегда показывала огромную любовь к дочери, решила бороться за девочку в суде, но Артур непреклонен и считает, что дочери надо жить с ним, ведь он всегда был рядом и поддерживал девочку с момента ее рождения.

После судебного заседания Дубокс отказался что-либо комментировать прессе, так как эта ситуация очень болезненная и некрасивая.

Кроме того, артист сейчас очень сильно переживает не только из-за судебных тяжб, но и за здоровье своей матери, которая сейчас находится в больнице в тяжелом положении.

Ранее сообщалось, что пара разошлась в конце 2010 года - Сола отправилась в Лондон, чтобы реализовать свою мечту о карьере певицы. Артур стал они воспитывать их общего ребенка.

Романтические отношения Артура и Солы длились 10 лет.