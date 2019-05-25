Артур Дубокс судится с бывшей женой из-за дочери

Лидер латвийской группы A-Europa Артур Дубокс начал судебное разбирательство с матерью своей дочери Мишель - Солвитой Авакян (Сола). Как сообщает издание Vakara Ziņas, оба родителя не могут договориться о воспитании дочери и графике встреч.
Сообщается, что Сола, которая всегда показывала огромную любовь к дочери, решила бороться за девочку в суде, но Артур непреклонен и считает, что дочери надо жить с ним, ведь он всегда был рядом и поддерживал девочку с момента ее рождения.
После судебного заседания Дубокс отказался что-либо комментировать прессе, так как эта ситуация очень болезненная и некрасивая.
Кроме того, артист сейчас очень сильно переживает не только из-за судебных тяжб, но и за здоровье своей матери, которая сейчас находится в больнице в тяжелом положении.
Ранее сообщалось, что пара разошлась в конце 2010 года - Сола отправилась в Лондон, чтобы реализовать свою мечту о карьере певицы. Артур стал они воспитывать их общего ребенка.
Романтические отношения Артура и Солы длились 10 лет.
У музыканта есть еще двое детей от прошлых отношений - дочь Симона и сын Артур.