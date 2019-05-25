Трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, что России следует немедленно освободить 24 украинских моряка, задержанных при конфликте в Керченском проливе, сообщает "Интерфакс".
Также трибунал потребовал вернуть Украине буксир и два катера, захваченные Россией в ходе конфликта.
Председатель трибунала Пак Чжин Хе при оглашении решения добавил:
"России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе".
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Напомним, в ноябре 2018 года российские пограничники задержали около Керченского пролива три украинских военных судна, на борту которых были 24 человека. Моряки были обвинены в нарушении госграницы России и арестованы.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя вернуть моряков и корабли.
Россия считает, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения инцидента в Керченском проливе.
"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Facebook.
По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к "разблокировке переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом".
"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - добавил он.