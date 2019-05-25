Трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков

Также трибунал потребовал вернуть Украине буксир и два катера, захваченные Россией в ходе конфликта.

Председатель трибунала Пак Чжин Хе при оглашении решения добавил:

"России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе".

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Напомним, в ноябре 2018 года российские пограничники задержали около Керченского пролива три украинских военных судна, на борту которых были 24 человека. Моряки были обвинены в нарушении госграницы России и арестованы.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя вернуть моряков и корабли.

Россия считает, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения инцидента в Керченском проливе.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Facebook.

По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к "разблокировке переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом".