Сб, 25.05.2019
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Трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков
Зеленский прокомментировал

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Керченский мост

ФОТО: Reuters/ScanPix

Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, что России следует немедленно освободить 24 украинских моряка, задержанных при конфликте в Керченском проливе, сообщает "Интерфакс".

Также трибунал потребовал вернуть Украине буксир и два катера, захваченные Россией в ходе конфликта.

Председатель трибунала Пак Чжин Хе при оглашении решения добавил:

"России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе".

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Напомним, в ноябре 2018 года российские пограничники задержали около Керченского пролива три украинских военных судна, на борту которых были 24 человека. Моряки были обвинены в нарушении госграницы России и арестованы. 

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя вернуть моряков и корабли.

Россия считает, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения инцидента в Керченском проливе.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Facebook.

По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к "разблокировке переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - добавил он.

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