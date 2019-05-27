Карнавал дичи по-питерски: в Риге выступила группа "Самое большое простое число"

Группу "Самое Большое простое Число" сложно загнать в рамки одного музыкального жанра - в их творчестве интеллектуальный хип-хоп соседствует с абстрактной электроникой, подкрепляясь мотивами инди-рока с добавкой элементов диско. За более чем 10 лет существования группы неоднократно менялось не только звучание их музыки, но и состав участников, стиль, инструменты, рифмы... Постоянна, кажется, только репутация СБПЧ - музыка, под которую невозможно не танцевать с текстами, которые нельзя не любить. В прошедшую субботу (25 мая) в Laska Bar прошел концерт, пожалуй, одной из самых питерских групп на сегодняшний день. Русский TVNET там был - пел, танцевал и, конечно, рефлексировал. А как иначе?
Проект "Самое большое простое число" был задуман журналистом Кириллом Ивановым в 2006 году. На этапе подготовки к выпуску дебютного альбома к проекту присоединился электронный музыкант Илья Барамия из группы "Елочные Игрушки". Кстати, именно в формате дуэта Иванов-Барамия группа СБПЧ уже давала концерт в Риге в 2017 году. Позднее состав коллектива неоднократно менялся, а в настоящий момент к группе примкнула певица и актриса Евгения Борзых, дополнив выступления СБПЧ женским вокалом, сумасшедшими танцами и безумным обаянием.
Сам Иванов не только талантливый музыкант и очаровательный мужчина (журнал "Собака" включил Кирилла Иванова в десятку самых красивых мужчин Санкт-Петербурга), но и диджей, ресторатор, совладелец нескольких баров, вожатый в детском лагере, муж и отец. К этому списку хочется приписать гордое - поэт, хотя сам себя он поэтом не считает. Иными словами фронтмен "Самого Большого Простого Числа" до безумия многолик, точно также, как и его творчество.
Кажется, именно в последние несколько лет группа переживает настоящий пик формы и содержания: записывают новый альбом, выступают на шоу у Ивана Урганта, снимают несколько клипов, в том числе с участием Александра Гудкова. И, конечно, без перерыва играют концерты.
Выступление группы "Самое большое простое число" — это всегда непредсказуемоcть: то в самый неожиданный момент оборвется песня, то веселый мотив резко сменит вектор в сторону лирики, то солист спрыгнет со сцены, чтобы спеть несколько строк в толпе поклонников, которых, как оказалось, в Риге не так уж и мало. Среди них юные хипстеры, молодые неформалы, офисные планктоны и семейные пары с детьми. Публика разношерстная, впрочем, как и музыка группы.
Со стороны выступление СБПЧ напоминает своеобразную психоделическую дискотеку, или "карнавал дичи", как было заявлено в анонсе к самому концерту. Однако их песни не только про дикие танцы, безмятежную молодость и романтику отношений. Здесь есть и про цинковые гробы, и про Чечню, и про то, что нужно срочно что-то менять. Здесь уместно не только петь, танцевать и веселиться, но и рефлексировать. Иными словами, чувствовать себя живым.