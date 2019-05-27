Карнавал дичи по-питерски: в Риге выступила группа "Самое большое простое число"

Проект "Самое большое простое число" был задуман журналистом Кириллом Ивановым в 2006 году. На этапе подготовки к выпуску дебютного альбома к проекту присоединился электронный музыкант Илья Барамия из группы "Елочные Игрушки". Кстати, именно в формате дуэта Иванов-Барамия группа СБПЧ уже давала концерт в Риге в 2017 году. Позднее состав коллектива неоднократно менялся, а в настоящий момент к группе примкнула певица и актриса Евгения Борзых, дополнив выступления СБПЧ женским вокалом, сумасшедшими танцами и безумным обаянием.

ФОТО: facebook/Laska Bar

Сам Иванов не только талантливый музыкант и очаровательный мужчина (журнал "Собака" включил Кирилла Иванова в десятку самых красивых мужчин Санкт-Петербурга), но и диджей, ресторатор, совладелец нескольких баров, вожатый в детском лагере, муж и отец. К этому списку хочется приписать гордое - поэт, хотя сам себя он поэтом не считает. Иными словами фронтмен "Самого Большого Простого Числа" до безумия многолик, точно также, как и его творчество.

Кажется, именно в последние несколько лет группа переживает настоящий пик формы и содержания: записывают новый альбом, выступают на шоу у Ивана Урганта, снимают несколько клипов, в том числе с участием Александра Гудкова. И, конечно, без перерыва играют концерты.

Выступление группы "Самое большое простое число" — это всегда непредсказуемоcть: то в самый неожиданный момент оборвется песня, то веселый мотив резко сменит вектор в сторону лирики, то солист спрыгнет со сцены, чтобы спеть несколько строк в толпе поклонников, которых, как оказалось, в Риге не так уж и мало. Среди них юные хипстеры, молодые неформалы, офисные планктоны и семейные пары с детьми. Публика разношерстная, впрочем, как и музыка группы.