ЧП на аттракционе в США: трех человек выбросило из капсулы
В Калифорнии, США, в парке отдыха и развлечений Риверсайда в результате поломки аттракциона "Водные горки" пострадали три человека, в том числе десятилетний ребенок, сообщает Fox News.
Телеканал отмечает, что все пострадавшие находились в одной из капсул, которая согласно инструкции после разгона должна была притормозить перед входом в воду, однако этого не произошло.
В результате людей выбросило из капсулы, они получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших – пожилой мужчина – находится в больнице в тяжелом состоянии.
Отмечается, что причиной происшествия могла стать неисправность водяного насоса, предназначенного для мягкого торможения.