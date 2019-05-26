Вс, 26.05.2019
Большое спасибо маме за борьбу с трудностями. Она для меня самый сильный человек. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

ЧП на аттракционе в США: трех человек выбросило из капсулы
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ФОТО: скриншот

В Калифорнии, США, в парке отдыха и развлечений Риверсайда в результате поломки аттракциона "Водные горки" пострадали три человека, в том числе десятилетний ребенок, сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что все пострадавшие находились в одной из капсул, которая согласно инструкции после разгона должна была притормозить перед входом в воду, однако этого не произошло.

В результате людей выбросило из капсулы, они получили травмы различной степени тяжести.  Один из пострадавших – пожилой мужчина – находится в больнице в тяжелом состоянии.

Отмечается, что причиной происшествия могла стать неисправность водяного насоса, предназначенного для мягкого торможения.

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