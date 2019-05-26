Дочь Алсу прервала молчание и высказалась о шоу "Голос. Дети"

Напомним, после того, как Первый канал получил результаты проверки и выяснилось, что Микелла победила при помощи накрутки, руководство передачи аннулировала результаты и инициировало специальный выпуск.

В нем приняли участие все финалисты, кроме Микеллы. Константин Эрнст лично объявил всех детей победителями, в том числе и дочку Алсу.

Девочка в своей публикации обратилась ко всем друзьям и поклонникам, которые ее поддержали.

"Друзья! Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!", - написал она.

Кроме того, Микелла поблагодарила руководство Первого канала, который позволил ей исполнить свою детскую мечту и принять участие в шоу "Голос. Дети".

"Конечно же, огромное спасибо Первому каналу @1tv , и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом Голос.Дети! Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!", - отметила девочка.

Микелла подчеркнула, что у нее появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. Которые стали самой главной наградой.

"И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю! Вы - лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе!", - призналась она.