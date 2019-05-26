Пн, 27.05.2019
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В какую сумму обошелся каждый мандат депутата Европарламента

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Европарламент. Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

С учетом расходов партий на предвыборную агитацию и предварительного числа полученных мандатов в Европарламенте (ЕП) дороже всего один мандат обошелся объединению "Для развития/За!", а дешевле всего - национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ/ТБ-ДННЛ), свидетельствуют расчеты агентства LETA.

"Для развития/За!" декларировало предвыборные расходы в размере 150 199 евро и, по предварительным данным, один мандат обошелся в 150 199 евро.

ВЛ/ТБ-ДННЛ декларировало расходы в размере 54 708 евро и предварительно получило два мандата, то есть "стоимость" одного мандата составляет 27 354 евро.

Русский союз Латвии потратил 110 165 евро и предварительно получил мандат, "Согласие" потратило 187 362 евро и получило два мандата, соответственно, один мандат обошелся в 93 681 евро.

Как сообщалось, после подсчета большинства голосов по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.

По одному депутатскому месту, согласно неофициальной информации, могут получить "Для развития/За!" и РСЛ.

Таким образом, депутатами Европарламента могут стать представители "Нового Единства" Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Согласие"/"Честь служить Риге"), Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ).

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