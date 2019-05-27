Глава ЦИК рассказала об утечке результатов выборов в Европарламент

"Во-первых, нужно принять во внимание, что в Латвии подсчет голосов происходит на открытых заседаниях, там могут присутствовать наблюдатели и представители средств массовой информации. Во-вторых, пока провизорские результаты выборов обобщаются, они доступны членам ЦИК", - отметила Берзиня.

Она считает, что нельзя распространять официальные результаты выборов и что они не были распространены.

"Я ничего не распространяла, и ЦИК как комиссия ничего не распространяла", - сказала Берзиня.

На вопрос, планирует ли ЦИК расследовать утечку данных, председатель комиссии ответила, что, возможно, придется пересмотреть правила ЕС. "Я не думаю, что на избирателей как-то могут в последний момент повлиять результаты выборов других стран-участниц", - указала Берзиня.

Возможно, на СМИ стоило бы наложить запрет публиковать результаты до того, пока это нельзя будет сделать официально, считает Берзиня. Однако она не винит новостное агентство LETA в том, что оно опубликовало "слитые" результаты выборов.

"Здесь сталкиваются два общественных интереса - всем следить за обобщением результатов выборов, чтобы получить уверенность, что все подсчитано честно, и второе мнение, что нужно что-то придержать в тайне, так как это может повлиять на другие страны-участницы", - сказала Берзиня. - По-моему, в этом случае все-таки решающим является латвийский избиратель".