Глава ЦИК рассказала об утечке результатов выборов в Европарламент

Результаты выборов в Европарламент были "слиты" в СМИ за сутки до того, как их можно было сообщить официально. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня порталу TVNET указала, что официальные результаты распространены не были.
"Во-первых, нужно принять во внимание, что в Латвии подсчет голосов происходит на открытых заседаниях, там могут присутствовать наблюдатели и представители средств массовой информации. Во-вторых, пока провизорские результаты выборов обобщаются, они доступны членам ЦИК", - отметила Берзиня.
Она считает, что нельзя распространять официальные результаты выборов и что они не были распространены.
"Я ничего не распространяла, и ЦИК как комиссия ничего не распространяла", - сказала Берзиня.
На вопрос, планирует ли ЦИК расследовать утечку данных, председатель комиссии ответила, что, возможно, придется пересмотреть правила ЕС. "Я не думаю, что на избирателей как-то могут в последний момент повлиять результаты выборов других стран-участниц", - указала Берзиня.
Возможно, на СМИ стоило бы наложить запрет публиковать результаты до того, пока это нельзя будет сделать официально, считает Берзиня. Однако она не винит новостное агентство LETA в том, что оно опубликовало "слитые" результаты выборов.
"Здесь сталкиваются два общественных интереса - всем следить за обобщением результатов выборов, чтобы получить уверенность, что все подсчитано честно, и второе мнение, что нужно что-то придержать в тайне, так как это может повлиять на другие страны-участницы", - сказала Берзиня. - По-моему, в этом случае все-таки решающим является латвийский избиратель".
Напомним, до озвучивания официальных результатов в СМИ появилась неофициальная информация об итогах выборов в Латвии. Результаты совпали с официальными провизорскими результатами, которые были сообщены в полночь в воскресенье, когда выборы завершились во всем Евросоюзе.