Звезда фильмов "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов" больна раком

Советская и российская актриса Александра Яковлева в одном из последних интервью призналась, что вот уже два года находится на грани жизни и смерти. Оказывается, артистка борется с раком. Об этом она призналась Андрею Малахову на программе "Привет, Андрей!".
Тема передачи была посвящена предсказаниям болгарской ясновидящей Ванги и книге, которую о ней написала племянница.
Актриса рассказала, что когда она узнала про диагноз она опустила руки. Ведь никто не рассказывал, как нужно умирать.
На нее навалился страх и жуткая депрессия. Ей не с кем было поговорить.
"Моя врач сказала: "У тебя, конечно, все страшно, но давай бороться". А потом навалилась страшная, жуткая депрессия. Не с кем поговорить. С врачами не поговоришь, они загружены страшной писаниной. Им некогда поговорить с человеком. Я поняла одно - человек сам чувствует указания судьбы", - призналась она.
Она также объяснила, что ее кот указывал на опухоль.
"Лапой он постоянно давил в это место. А потом посмотрел на меня и умер, а потом его котенок, который меня обожал ... раз и умер. А потом мне сказали ученые, что животные забирали боль.Я тогда еще не знала о диагнозе", - рассказала она.
Если бы Яковлева поехала она бы спросила сколько ей осталось. Актриса призналась, что ей 62 года и так хочется жить. Она лечит и принимает лекарства, но ей очень тяжело.