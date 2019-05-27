Пн, 27.05.2019
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Звезда фильмов "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов" больна раком

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Александра Яковлева

ФОТО: скриншот видео

Советская и российская актриса Александра Яковлева в одном из последних интервью призналась, что вот уже два года находится на грани жизни и смерти. Оказывается, артистка борется с раком. Об этом она призналась Андрею Малахову на программе "Привет, Андрей!".

Тема передачи была посвящена предсказаниям болгарской ясновидящей Ванги и книге, которую о ней написала племянница.

Актриса рассказала, что когда она узнала про диагноз она опустила руки. Ведь никто не рассказывал, как нужно умирать.

На нее навалился страх и жуткая депрессия. Ей не с кем было поговорить. 

"Моя врач сказала: "У тебя, конечно, все страшно, но давай бороться". А потом навалилась страшная, жуткая депрессия. Не с кем поговорить. С врачами не поговоришь, они загружены страшной писаниной. Им некогда поговорить с человеком. Я поняла одно - человек сам чувствует указания судьбы", - призналась она. 

Она также объяснила, что ее кот указывал на опухоль. 

"Лапой он постоянно давил в это место. А потом посмотрел на меня и умер, а потом его котенок, который меня обожал ... раз и умер. А потом мне сказали ученые, что животные забирали боль.Я тогда еще не знала о диагнозе", - рассказала она. 

Если бы Яковлева поехала она бы спросила сколько ей осталось. Актриса призналась, что ей 62 года и так хочется жить. Она лечит и принимает лекарства, но ей очень тяжело.

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