Пн, 27.05.2019
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Коалиция обсудит выдвижение еврокомиссара от Латвии: уже известен претендент

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Флаг Евросоюза.

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В понедельник, 27 мая, формирующие правительство партии сегодня обсудят вопрос о выдвижении еврокомиссара от Латвии.

Хорошие результаты "Нового Единства" на выборах в Европейский парламент идут на пользу возможностям вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса продолжать занимать должность комиссара, сказали агентству LETA политики "Нового Единства" Арвилс Ашераденс и Айнар Латковскис.

Лидер списка национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Роберт Зиле также считает, что с учетом результатов выборов должность еврокомиссара полагается Домбровскису.

Как сообщалось ранее, на выборах Европарламента победило "Новое Единство", набрав 26,24% голосов избирателей. Второе место по количеству голосов занимает "Согласие", за которое проголосовали 17,45% избирателей, третье место у нацблока - 16,4% избирателей.

Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% избирателей, Русский союз Латвии (РСЛ) - 6,24%.

"Новое единство", "Согласие" и VL-TB/LNNK получат по два мандата в Европарламенте, а "Для развития/За!" и РСЛ - по одному.

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