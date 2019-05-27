Коалиция обсудит выдвижение еврокомиссара от Латвии: уже известен претендент

Хорошие результаты "Нового Единства" на выборах в Европейский парламент идут на пользу возможностям вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса продолжать занимать должность комиссара, сказали агентству LETA политики "Нового Единства" Арвилс Ашераденс и Айнар Латковскис.

Лидер списка национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Роберт Зиле также считает, что с учетом результатов выборов должность еврокомиссара полагается Домбровскису.

Как сообщалось ранее, на выборах Европарламента победило "Новое Единство", набрав 26,24% голосов избирателей. Второе место по количеству голосов занимает "Согласие", за которое проголосовали 17,45% избирателей, третье место у нацблока - 16,4% избирателей.

Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% избирателей, Русский союз Латвии (РСЛ) - 6,24%.