Фото: В Юрмале выступила легендарная Сьюзи Кватро

25 мая на празднике города Юрмалы в Майори выступили несколько артистов. Кроме местных артистов зрителей порадовала и американская звезда Сьюзи Кватро. Она исполнила свои новые песни и легендарные хиты.
Галерея: Сьюзи Кватро в Юрмале
Вечернюю программу открыл юрмальчанин - хип-хоп артист ansis. Впервые в Юрмале выступили гости из Эстонии Ewert and The Two Dragons.
Галерея: Выступление Ewert and The Two Dragons
Svētkus jūras krastā noslēdza Latvijas leģendārā rokgrupa "Pērkons", kur Ievas Akurateres vietā uzstāsies operas soliste Ieva Parša.