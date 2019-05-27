Пн, 27.05.2019
Большое спасибо маме за борьбу с трудностями. Она для меня самый сильный человек. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Фото: В Юрмале выступила легендарная Сьюзи Кватро

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Сьюзи Кватро

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

25 мая на празднике города Юрмалы в Майори выступили несколько артистов. Кроме местных артистов зрителей порадовала и американская звезда Сьюзи Кватро. Она исполнила свои новые песни и легендарные хиты.

Галерея: Сьюзи Кватро в Юрмале

Вечернюю программу открыл юрмальчанин - хип-хоп артист ansis. Впервые в Юрмале выступили гости из Эстонии Ewert and The Two Dragons. 

Галерея: Выступление Ewert and The Two Dragons

Svētkus jūras krastā noslēdza Latvijas leģendārā rokgrupa "Pērkons", kur Ievas Akurateres vietā uzstāsies operas soliste Ieva Parša.

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