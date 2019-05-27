Красавица, сыгравшая принцессу Жасмин в "Алладине". Кто она?

На экраны вышел новый фильм "Алладин", который является ремейком одноименного мультфильма компании Disney 1992 года. Примечательно, что режиссером картины выступил Гай Ричи, а роль джина сыграл Уилл Смит. Но сейчас все фанаты обсуждают исполнительницу роли Жасмин - молодую актрису Наоми Скотт (Naomi Scott). Русский TVNET решил подробно рассказать об этой необычной артистке.
Прежде всего, киноманы долго спорили, как автору таких "криминальных шедевров" как "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер" Гаю Ричи удастся снять фильм для детей. Сам режиссер подчеркнул, что для него это стало вызовом.
"Алладин - это уличный пацан, а я как раз и снимаю про таких. Я был уверен, что мы сможем найти что-то интересное, неожиданное и свежее для зрителя в этом традиционном болливудском мюзикле. Но в тоже время, чтобы это было уважительно к оригиналу, а также близко современному зрителю", - рассказывал о проделанной работе Ричи.
На исполнение роли Жасмин выбрали актрису Наоми Скотт.
Мать девушки Уша Скотт, родом из индийцев-гуджаратцев из Уганды. Отец Крис Скотт британец, который работал в церкви.
Именно там она будучи девочкой проводила много времени и приобщилась к музыке.
Стоит отметить, что Наоми была уже хорошо знакома компании Disney, так как ранее снялась в картине "Лимонадный рот".
"Когда я пробовалась на эту роль, мне сильно помогло то, что у меня было четкое представление того, как я хотела показать героиню. Это упростило мою задачу в том смысле. что я могла сказать себе. "Окей, я просто покажу то, что хочу сделать и если им не понравится, значит этому быть не суждено". Хорошо, когда можешь так подойти к процессу, и не тревожиться ни о чем", - призналась она в интервью для проморолика картины "Алладин".
В 2010 году Скотт снялась в научно-фантастическом сериале Стивена Спилберга "Терра Нова". В 2013 сыграла роль в картине "33", а в 2015 в "Марсианине" и потом снялась в "Могучих рейнджерах".
Наоми счастлива в браке с 27-летним футболистом Джорданом Спенсом. Он играет за футбольный клуб Ipswich Town.