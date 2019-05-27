Красавица, сыгравшая принцессу Жасмин в "Алладине". Кто она?

Прежде всего, киноманы долго спорили, как автору таких "криминальных шедевров" как "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер" Гаю Ричи удастся снять фильм для детей. Сам режиссер подчеркнул, что для него это стало вызовом.

"Алладин - это уличный пацан, а я как раз и снимаю про таких. Я был уверен, что мы сможем найти что-то интересное, неожиданное и свежее для зрителя в этом традиционном болливудском мюзикле. Но в тоже время, чтобы это было уважительно к оригиналу, а также близко современному зрителю", - рассказывал о проделанной работе Ричи.

На исполнение роли Жасмин выбрали актрису Наоми Скотт.

Мать девушки Уша Скотт, родом из индийцев-гуджаратцев из Уганды. Отец Крис Скотт британец, который работал в церкви.

Именно там она будучи девочкой проводила много времени и приобщилась к музыке.

Стоит отметить, что Наоми была уже хорошо знакома компании Disney, так как ранее снялась в картине "Лимонадный рот".

"Когда я пробовалась на эту роль, мне сильно помогло то, что у меня было четкое представление того, как я хотела показать героиню. Это упростило мою задачу в том смысле. что я могла сказать себе. "Окей, я просто покажу то, что хочу сделать и если им не понравится, значит этому быть не суждено". Хорошо, когда можешь так подойти к процессу, и не тревожиться ни о чем", - призналась она в интервью для проморолика картины "Алладин".

В 2010 году Скотт снялась в научно-фантастическом сериале Стивена Спилберга "Терра Нова". В 2013 сыграла роль в картине "33", а в 2015 в "Марсианине" и потом снялась в "Могучих рейнджерах".