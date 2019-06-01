1 июня любящие мамочки ведут своих розовощеких чад есть мороженое, с экранов кинотеатра смотреть любимые мультфильмы или с сахарной ватой в руках гулять по цветущим городским аллеям. Счастливое беззаботное детство. Мы же в Международный день защиты детей предлагаем подумать о тех детях, которые не просто лишены всех элементарных радостей, доступных любому латвийскому ребенку, но и вынуждены ежедневно ожесточенно бороться просто за право на жизнь.

Дети-солдаты в Южном Судане

За пять лет с момента эскалации конфликта в в Южном Судане были отпущены вооруженными группировками более 3100 детей-солдат.

Тех, кто присоединился к вооруженным группировкам добровольно, очень мало. На тот момент они были несовершеннолетними и не сознавали последствия своих действий полностью. Кто-то говорит, что был вынужден пойти на это из-за ужасной ситуации дома. Но большинство рассказывают, что были похищены по пути в школу или во время работы в поле.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Дети рассказывают, что их заставляли брать в руки оружие, а также – что им пришлось стать свидетелями насилия.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Возвращения некоторых бывших детей-солдат с радостью ждали родные и близкие. Но другим оказалось непросто найти свои семьи. Чьим-то родственником пришлось покинуть родные места, чьи-то – погибли.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Есть и такие, чье возвращение людям в тягость. В поселениях, сильнее всего пострадавших от конфликта, некоторые дети по возвращению становятся отверженными и боятся, что общество никогда их не примет обратно.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Несмотря на обещания прекратить использование детей в вооруженном противостоянии, южносуданские группировки по-прежнему подозреваются в привлечении малолетних в качестве стрелков, поваров, подручных, связных и разведчиков, или в качестве сексуальных рабов.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Девочки-невесты Африки

В Африке проживают 125 млн девочек-невест, а 39% всех несовершеннолетних девочек выходят замуж в странах Центральной Африки до 18 лет.

Несмотря на то, что многие семьи считают, что детские браки приносят финансовую выгоду, зачастую это лишь ухудшает ситуацию.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

В бедных районах все свободные деньги, как правило, тратятся на то, чтобы послать в школу мальчиков, поскольку считается, что у них в дальнейшем будет больше возможностей устроиться на работу, и их не так страшно отпускать одних в школу.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Но это означает, что семьи тем самым теряют потенциальный заработок, который они могли бы получить, если бы дали образование дочерям.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Женщины чаще всего вкладывают деньги в свою семью, будь то оплата обучения своих детей, младших сестер и братьев или других близких родственников, а это означает, что одна девочка, получив хорошее образование, потенциально может вызволить из нищеты всю семью.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Но если девочка выдается замуж, на этом ее образование, как правило, заканчивается.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Многие девочки-невесты надеются, что их брак даст им возможность ходить в школу, хотя обычно они вскоре беременеют или же их просто держат взаперти как бесплатных домработниц.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Дети-заложники в Нью-Мексико

В 2018 году полиция американского штата Нью-Мексико провела рейд, в ходе которого удалось спасти 11 страдающих от истощения детей и троих женщин, которых вооруженные до зубов мужчины держали взаперти в лагере в отдаленном районе пустыни.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

Дети - в возрасте от одного года до 15 лет - не имели обуви, были одеты в тряпье и выглядели как беженцы в странах третьего мира, исхудавшие от недоедания. На месте также были обнаружены пятеро взрослых, в том числе двое вооруженных мужчин.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

Полицейские организовали рейд после того, как получили послание со словами "Мы голодаем, нам нужны еда и вода".

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

Обнаруженное место напоминало импровизированный военный лагерь, с укреплением из автомобильных покрышек, стрельбищем и подземным туннелем. На территории не было водопровода и электричества, а для жилья использовался маленький крытый пластиком трейлер.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

В лагере не было свежей воды, а из еды там обнаружили только картошку и упаковку риса.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Забытые дети Сирии

В Ливане растет целое поколение сирийских детей, не имеющих дома и не получающих образования.

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

По данным ООН, 50 000 сирийских детей вынуждены жить в Ливане без документов. Ливан занимает первое место в мире по числу беженцев на душу населения.

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

На Ближнем Востоке растёт целое поколение без документов и без гражданства. У этих детей нет ни права на образование, ни на медицинское обслуживание, ни, в перспективе, права на работу, и в дальнейшем они легко могут оказаться в сетях преступных группировок.

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX